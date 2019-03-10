ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

السيسي: أنا رجل صادق وأمين وشريف.. وهقابل ربنا على كل كلمة وفعل

الأحد 10/مارس/2019 - 11:24 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كـريـم الخـطيب
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه جلس مع الإسلاميين بصفته مديرا للمخابرات والمسؤول عن الاتصال بهم، وتحدث عن جميع مشاكل مصر كما يتحدث عنها الآن، لأن المرض واحد، والتوصيف لا يتغير.

وأضاف «السيسي» خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، أنه حذر هؤلاء بالتحديات التى تواجه مصر، وطالبهم بالبعد عن كل هذه المشاكل لأن أفكارهم ستكون عائقا.

وتابع الرئيس السيسي: «أنا رجل صادق وأمين وشريف، لأن أنا هقابل ربنا على كل كلمة وفعل»، مؤكدا أن حجم التحديات التي تواجه الدولة تحتاج لتكاتف جميع الشعب المصري لأن التحديات كبيرة جدا.

ترشيحاتنا

أمين الفتوى يوضح كيفية التعامل مع الأظافر بعد قصها.. فيديو

ألمانيا تشدد تحذيرات السفر إلى تركيا

بعد دعوة السيسي لحضور اجتماعها.. قصة قمة السبع الكبرى التي أعادت التوازن الاقتصادي للعالم

جماهير الأهلى تسانده بعد الهزيمة من فيتا كلوب.. ومغردون: على الحلوة والمرة معاك

موعد مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بالكونفيدرالية والقناة الناقلة

كم دفعت قطر للفيفا مقابل مونديال 2022.. وثائق مسربة تكشف المستور

تحطم طائرة إثيوبية على متنها 157 شخصاً

تطورات الحالة الصحية لـ محمد محمود

لطيفة تعلق على وفاة 11 رضيعا في تونس: حسبي الله ونعم الوكيل

الإفتاء توضح حقيقة لعن الملائكة لمن يتأخر في غسل الجنابة

إيقاف صبري رحيل بسبب اعتراضه على الجلوس بدكة البدلاء

السيسي: مواقع التواصل الاجتماعي كان لها تأثير سلبي خلال أحداث 2011

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر بيت بناه بواب المنصورة وعين أعيان القاهرة واستخدمه علماء الحملة الفرنسية.. صور

هزمت الإعاقة وتولت منصبا قياديا.. نادية الفرماوي نموذج مشرف لكفاح المرأة.. صور

جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز الباجور بالمنوفية.. صور

فيديو

السيسي: المتسبب في حادثة قطار محطة مصر سيحاسب بالقانون.. فيديو
السيسى للمصريين: أنا مش رئيس لكم انا واحد منكم.. فيديو
السيسي: يجب إنشاء صندوق لتفادي أزمة اقتصادية في 2060
الرئيس السيسي: كل المدن الجديدة ليست من موازنة الدولة.. فيديو
السيسي: أنا رجل صادق وأمين وشريف.. وهقابل ربنا على كل كلمة وفعل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟