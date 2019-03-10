السيسي: أنا رجل صادق وأمين وشريف.. وهقابل ربنا على كل كلمة وفعل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه جلس مع الإسلاميين بصفته مديرا للمخابرات والمسؤول عن الاتصال بهم، وتحدث عن جميع مشاكل مصر كما يتحدث عنها الآن، لأن المرض واحد، والتوصيف لا يتغير.



وأضاف «السيسي» خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، أنه حذر هؤلاء بالتحديات التى تواجه مصر، وطالبهم بالبعد عن كل هذه المشاكل لأن أفكارهم ستكون عائقا.



وتابع الرئيس السيسي: «أنا رجل صادق وأمين وشريف، لأن أنا هقابل ربنا على كل كلمة وفعل»، مؤكدا أن حجم التحديات التي تواجه الدولة تحتاج لتكاتف جميع الشعب المصري لأن التحديات كبيرة جدا.

