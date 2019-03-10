بعد زواجها.. هازال كايا تحصد جائزة أفضل ممثلة

نشر موقع gecce التركي، قائمة تكشف عن الجوائز اللاتينية الخاصة بالدراما التركية والتي تخصص للأعمال الدرامية التي حققت نجاحًا في أمريكا.



وحصدت هازال كايا جائزة أفضل ممثلة، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثل إلى الممثل أنجين اكيوريك، بينما حصد مسلسل حكايتنا على جائزة أفضل مسلسل.



بينما حصدت جائزة أفضل ممثل مساعد ياغيز جان، كما حصلت أوزجي جوريل على جائزة أفضل ممثلة مساعدة.



وتعد هذه الجائزة الأولى التي تحصد عليها هازال كايا بعد زواجها والذي احتفلت به منذ أسابيع.

