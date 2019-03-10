لهذا السبب.. لم تدخل الملكة إليزابيث في حداد على الأميرة ديانا

كانت وفاة الأميرة ديانا في 31 أغسطس 1997 في باريس صدمة كبيرة للشعب الإنجليزي الذي قرر الدخول في حداد جماعي تعبيرًا عن حزنهم العميق لوفاة أميرة الشعب، وعلى الجهة الأخرى لم تظهر الملكة إليزابيث وسط هذه الأجواء تمامًا أو تنضم للحداد.





وبدأت حملة انتقادات ضد الملكة لعدم عودتها إلى العاصمة بعد مقتل ديانا، وطالت الحملة الملك لرفضه في البداية رفع العلم في قصر باكنجهام، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





ولكن الملكة كان لديها سبب وراء اختفائها في هذه الأجواء وتفضيلها البقاء في بالموال مع الأمير فيليب ووالدهما الأمير تشارلز، فأرادت أن تحمي الشاب الأمير وليام وهاري من موجات الحزن التي تجتاح البلاد على أمهم.





وفي نهاية المطاف انحنت الملكة للضغط العام وعادت إلى قصر باكنجهام، والتف الجميع حول الأمراء الشباب، وتعتبر هذه هي المرة الأولى في فترة حكم طويلة تفكر فيها الملكة حول عائلتها أمام شعبها.



