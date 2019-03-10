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رياضة

انطلاق مسابقة الشباب وبناء الإنسان في مجال التنمية السياسية والبرلمانية

الأحد 10/مارس/2019 - 11:32 ص
صدى البلد
ريهام بكير
تنفذ وزارة الشباب والرياضة مسابقة تثقيفية تحت عنوان "الشباب وبناء الإنسان المصري"، منذ أول مارس الجاري حتى 30 مايو المقبل، بهدف توسيع القاعدة المعرفية والثقافية لدى الشباب، وحثهم على البحث والاطلاع.

ويتم نشر أسئلة المسابقة يوميًا على بوابة وزارة الشباب والرياضة، والصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين في آخر كل شهر.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ مجموعة المسابقات التثقيفية للنشء والشباب على مدار العام في إطار التشجيع على المعرفة والاطلاع، وسعيًا منها إلى نشر الثقافة بين أوساط الشباب في مختلف المجالات، ومنها مجال التنمية السياسية والبرلمانية للشباب.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة نحو تحقيق التنمية الثقافية المنشودة بين الشباب من خلال تنفيذ المشروعات والبرامج والمسابقات التي تعزز من نشر الثقافة بالمجتمع، وذلك بالتعاون مع مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية.

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