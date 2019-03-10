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السيسي: نجحنا في علاج آلاف الحالات ضمن حملة القضاء على قوائم الانتظار.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 11:48 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
مي فهمي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة نجحت في علاج آلاف الحالات ضمن حملة القضاء على قوائم الانتظار في 6 أشهر فقط.

وأضاف خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، أن عدد من تم علاجهم ضمن قوائم الانتظار تجاوز الـ100 ألف مواطن، متسائلا "إحنا كحكومة ودولة عايزين نخفف عن المواطنين ولا نوجعهم؟".

وطالب كل أسرة بضرورة أن تنتبه مع أبنائها في تنشئتهم وتربيتهم، مشددا على ضرورة التكاتف مجددا لمواجهة التحديات.

ويأتي الاحتفال بيوم الشهيد تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي كان يعد أحد أشهر العسكريين في النصف الثاني من القرن العشرين.

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