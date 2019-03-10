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السيسي: تزعلوا منى أو تكرهونى مايجراش حاجة لكن البلد تعيش.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 11:51 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر كان لديها العديد من المشكلات فى الكهرباء والغاز والمياه والشبكة القومية للطرق وبفضل الله تم التخلص منها.

وأشار "السيسي" خلال كلمته بالندوة التثقيفية بمناسبة يوم الشهيد، اليوم الأحد، إلى أنه كان ولا بد أن نسير فى طريق الإصلاح إذا كنا نفهم القضايا التى تمر بها البلاد.

وتابع: "تزعلوا من السيسي أو تكرهوه مايجراش حاجة، لكن البلد تعيش، لكن عشان نعيش نضيع البلد، ما ينفعش".

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