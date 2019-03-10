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رياضة

بعثة الأهلي تصل القاهرة غدا قادمة من الكونغو

الأحد 10/مارس/2019 - 11:59 ص
صدى البلد
عبد الحكيم أبو علم
تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، القاهرة في تمام الساعة الثانية من صباح غد الاثنين.

وتغادر بعثة الأهلي مطار كينشاسا في الكونغو في الواحدة والنصف ظهر اليوم الأحد في طريق عودتها للقاهرة، بعدما خاض الفريق أمس مباراة فيتا كلوب في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتحل البعثة ترانزيت في أديس أبابا لمدة ساعتين قبل استئناف الرحلة مجددا للعودة إلى القاهرة.

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