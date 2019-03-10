هشام محمد يجري أشعة على الركبة بالأهلي

يجري هشام محمد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة على الركبة عقب عودة الفريق إلى القاهرة.



وكان هشام قد اشتكى من آلام خلف الركبة قبل مباراة الأهلي وفيتا كلوب التي اقيمت أمس السبت في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وهو ما دفع الجهاز الفني لعدم المجازفة باللاعب، وقرر خروجه من قائمة المباراة.



وتحدد الأشعة التي يجريها اللاعب التشخيص الدقيق لحالته وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.