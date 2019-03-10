يسرائيل هيوم: رئيس الشاباك الإسرائيلي زيارة سرية إلى عمان

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" نداف أرجمان، قام الأسبوع الماضي بزيارة سرية إلى عمان، لإجراء محادثات مع مسئولين أردنيين بهدف تسوية سياسية للتوترات التي جرت في المسجد الأقصى المبارك.



ووفقًا للصحيفة اجتمع أرجمان والممثلون عن الكيان المحتل مع هيئة الأوقاف الأردنية باعتبارها مسؤولة عن الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، وعرضوا عليهم الدعم الكامل لإعادة ترميم المصلى، ثم إغلاقه وعدم فتحه مجددًا، وأشارت الصحيفة إلى السياسة القمعية التي ينتهجها الكيان المحتل، وقرار المحكمة العليا بمنع الفلسطينيين من الصلاة في مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى.



وفي ذاك السياق، أفادت القناة "13" الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يبدو مستعدًا لتقديم أي تنازلات إلى الأردنيين في هذه القضية، خشية من انقلاب معسكر اليمين وإغضاب الناخبين، في ظل التوترات والضغوط التي يواجهها استعدادًا للإنتخابات.