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حوادث

فأر يدمر حياة أسرة بالمنوفية.. الأم حاولت اصطياده بالسم فمات أطفالها الثلاثة

الأحد 10/مارس/2019 - 12:53 م
صدى البلد
مروة فاضل
صدمة كبيرة تعيش بها سمر ربة المنزل التي تبلغ من العمر ٢٨ عاما بقرية سمادون في أشمون بعدما فقدت أطفالها الثلاثة في غمضة عين بسبب "فأر".

وضعت الأم لانشون عليه سم فئران لتتخلص من الفئران بالمنزل فتخلصت من أبنائها الثلاثة لتعيش في حالة يرثي لها وسط حزن من أهالي القرية.

حالة من الحزن انتابت أهالي قرية سمادون في أشمون عقب استيقاظهم علي نبأ وفاة ٣ أطفال شقيقات هن كل ما لدى والدهن العامل البسيط.

وشيع الأهالي جثمان الأطفال في جنازة مهيبة أبكت جميع أهالي القرية، ليعود الأب والأم مكلومين يبكيان حالهما بعد فقدان سندهما الوحيد ليعيشوا حياتهم دون أطفال بعد فقدانهن.

7 سنوات و5 سنوات و4 سنوات، أعمار ثلاث فتيات حبيبة وكريمة وآية زهور صغيرة خطفهن الموت لتناولهن مادة سامة أحدثت بهبوط بالدورة الدموية ولقوا حتفهن.

هيثم إبراهيم البالغ من العمر ٣٢ عاما العامل البسيط، اكتشف وفاة أطفاله الثلاثة الذي لم يتجاوز أعمارهم 7 سنوات ووجودهم جثث هامدة بعد وجود إفرازات بالفم وزرقة بالشفتين.

واصطحب الأب أطفاله الثلاثة أملا في انقاذهم بمستشفى أشمون العام إلا أن القدر كان صاحب الكلمة الأولي حيث وصلوا إلى المستشفى جثثا هامدة.

جلس الأب والأم يبكيان علي جثث أطفالهن الثلاثة، ليقول الأب انهم تناولوا سم فئران بطريق الخطأ أثناء لهوهن بالمنزل.

وكان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مستشفى أشمون العام بوصول حبيبة هيثم إبراهيم ٧ سنوات وشقيقتها كريمة ٥ سنوات وآية ٤ سنوات ومقيمين قرية سمادون جثث هامدة.

وبسؤال والدهم أكد بتناول أطفاله مادة سامة "سم فئران" بطريق الخطأ أثناء تواجدهم بالمنزل ونفي الشبهة الجنائية.

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