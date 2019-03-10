بشرى للمصريين.. إطلاق قمر صناعي مصري للاتصالات العام القادم.. فيديو

قال الدكتور حسين الشافعى مستشار وكالة الفضاء الروسية في مصر، إن القمر الصناعي المصري الجديد "إيجيبت سات A" مخصص لأغراض الاستشعار عن بعد، موضحًا أن الأقمار المعنية بخدمات "الواي فاي" الإنترنت وقنوات البث الفضائي هي أقمار اتصالات.



وأعلن الشافعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة Ten، عن توقيع الحكومة المصرية عقدًا مع فرنسا لإطلاق قمر صناعي مصري خاص بالاتصالات في أواخر العام القادم، مؤكدًا أن مصر عازمة على اقتحام مجال الفضاء بكل تطبيقاته.



وأضاف مستشار وكالة الفضاء الروسية بالقاهرة، أن هذا القمر سيحدث نقلة كيفية ونوعية في سرعة الاتصالات في مصر، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية ستعلن عن الموعد النهائي لإطلاق القمر الجديد قريبًا.