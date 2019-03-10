ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

بشرى للمصريين.. إطلاق قمر صناعي مصري للاتصالات العام القادم.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 12:48 م
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور حسين الشافعى مستشار وكالة الفضاء الروسية في مصر، إن القمر الصناعي المصري الجديد "إيجيبت سات A" مخصص لأغراض الاستشعار عن بعد، موضحًا أن الأقمار المعنية بخدمات "الواي فاي" الإنترنت وقنوات البث الفضائي هي أقمار اتصالات.

وأعلن الشافعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة Ten، عن توقيع الحكومة المصرية عقدًا مع فرنسا لإطلاق قمر صناعي مصري خاص بالاتصالات في أواخر العام القادم، مؤكدًا أن مصر عازمة على اقتحام مجال الفضاء بكل تطبيقاته.

وأضاف مستشار وكالة الفضاء الروسية بالقاهرة، أن هذا القمر سيحدث نقلة كيفية ونوعية في سرعة الاتصالات في مصر، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية ستعلن عن الموعد النهائي لإطلاق القمر الجديد قريبًا.

ترشيحاتنا

قبل الجولة الأخيرة.. موقف مجموعة الأهلى بالكامل وفرص المارد الأحمر

فأر يدمر حياة أسرة بالمنوفية.. الأم حاولت اصطياده بالسم فمات أطفالها الثلاثة

مصور يتسبب في كارثة بحفل زفاف بالسعودية

أحمد حلمي يكشف لأول مرة عن صورة شقيقه الأكبر خالد

السيسي يعد المصريين: سكك حديدية جديدة العام المقبل.. فيديو

السيسي للمصريين: ياترى أنتوا مصدقيني ولا لا .. فيديو

بعد دعوة السيسي لحضور اجتماعها.. قصة قمة السبع الكبرى التي أعادت التوازن الاقتصادي للعالم

أمير مرتضى يوجه رسالة لـ ميدو عقب تألقه مع الوحدة السعودي

موعد مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بالكونفيدرالية والقناة الناقلة

فيديو المعاملة السيئة لمرضى الكبد بالزقازيق يثير ضجة كبيرة .. والصحة تتدخل

مواعيد مباريات اليوم الأحد 10 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

الرئيس السيسي يعلق على شائعة تعيين وزير نقل متوفى منذ 10 أعوام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لـ خاتم خطوبة جينيفر لوبيز.. صور

سر بيت بناه بواب المنصورة وعين أعيان القاهرة واستخدمه علماء الحملة الفرنسية.. صور

هزمت الإعاقة وتولت منصبا قياديا.. نادية الفرماوي نموذج مشرف لكفاح المرأة.. صور

جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور

فيديو

شاهد.. والدة شهيد تروي اللحظات الأخيرة لابنها: كان مكشوف عنه الحجاب
الرئيس السيسي يصافح زوجة الشهيد مصطفى الوتيدي بعد تأثره بحديثها
بشرى للمصريين.. إطلاق قمر صناعي مصري للاتصالات العام القادم.. فيديو
شاهد.. بكاء الحاضرين بالندوة التثقيفية تأثرا بكلمة زوجة الشهيد مصطفى الوتيدي
زوجة شهيد: زوجي كان محبوبًا من الجميع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟