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منوعات

من غير خدم أو حشم.. ميجان تخدم نفسها في قصر الزوجية

الأحد 10/مارس/2019 - 12:53 م
صدى البلد
نهى حمدي
المعلوم عن حياة الملوك والأمراء هي الخدم والحشم في كل مكان ولكل شيء، ولكن الآية انعكست في قصر الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، الذي يخلو من الخدم.

كشف الأصدقاء المقربون من دوقة ساسكس، أنها تقوم بالطهي وإعداد الطعام بنفسها كل ليلة، كما أن الدوقة تقوم بوضع "الميك أب" لنفسها، وتضبط تسريحة الشعر الخاصة بها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وشرح المقربون أيضا أن منزل قصر كينسينجتون الذي يقيم فيه الزوجان في منزل نوتنجهام كوتيج صغير ودافئ ولا يأتي إليه الموظفون الذين قد يتوقعهم العديد من الأشخاص الخارجين، فداخل القصر الخدمة ذاتية للغاية، على عكس كل التصورات بأن الجميع يقوم بخدمة الدوقة وزوجها.

ويضيف الأصدقاء أن هناك افتراضا خاطئا أنها تعيش في بعض القصر المطلي بالذهب مع الموظفين والسيدات في الانتظار وكل هذه الامتيازات الملكية.

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