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محافظات

محافظ الغربية: فحص 643626 مواطنا حصيلة 8 أيام بمبادرة 100 مليون صحة

الأحد 10/مارس/2019 - 12:47 م
صدى البلد
أحمد على
أعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية أنه تم فحص نحو 643626 مواطن مع نهاية اليوم الثامن من مبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية وذلك طبقًا للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 129 % من المستهدف اليومى البالغ نحو 55,356 ألف مواطن .

جدير بالذكر أن المستهدف الكلى يتعدى 3,3 مليون مواطن بمحافظة الغربية .

وتوجه محافظ الغربية بالشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة داعيًا الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة.

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