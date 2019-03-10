رسامة كاهنين جديدين للخدمة بإيبارشية السويس.. صور

ترأس الأنبا بموا أسقف السويس، صلوات القداس الإلهى بكاتدرائية الشهيد مارجرجس بحي الصباح في السويس، حيث تم طقس رسامة كاهنين جديدين للخدمة بالايبراشية.



وشارك في الصلوات الأنبا تادرس مطران بورسعيد والأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية، وعقب صلاة الصلح تمموا طقس سيامة الشماس باسم سمري كاهنًا على مذبح السيدة العذراء بالسويس باسم القس أرسانيوس، والشماس هاني جمال كاهنًا على مذبح كنيسة العذراء بالسويس باسم القس دانيال.



شارك أيضًا في صلاة القداس والسيامة لفيف من الآباء كهنة الإيبارشية، وجمع غفير من الشعب.



ويقضي الكاهنان الجديدان فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة بدير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر.

