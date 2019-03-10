زراعة البرلمان تطالب بحضور 3 وزراء لمناقشة طلب إحاطة بشأن قصب السكر والبنجر

طالب أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، حضور وزراء "التموين، والمالية، والزراعة"، لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بقصب السكر، وزيادة سعر توريد محصول بنجر السكر، وذلك بعد اعتذار وزير التموين الدكتور على مصيلحى، عن عدم حضور اجتماع اللجنة اليوم.



وقال النواب إن رئيس شركة السكر ليس من أصحاب القرار، وبالتالى توصيات اللجنة لن تنفذ.



وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة السكر: إنه لايوجد هامش ربح لشركة السكر هذا العام، ولولا قيام وزارة التموين بشراء السكر منهم، كانت شركة السكر" قفلت من زمان".



وأوضح أن تكلفة طن السكر العام الماضى طبقًا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات 8 آلاف و825 جنيها، بما يعنى أن طن السكر بـ 65 جنيها صافى ربح، ولكن هذا العام "هتيجى علينا بخسارة"، بسبب سوء الأحوال الجوية التى أدت إلى تدنى ناتج السكر هذا العام، مؤكدا وجود فجوة بين الاستهلاك والإنتاج بسبب الزيادة السكانية، وأن استهلاك الفرد نحو 32 طن سكر فى العام، الأمر الذى يحتاج زيادة المصانع لاستيعاب الإنتاج.

