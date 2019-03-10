ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

زراعة البرلمان تطالب بحضور 3 وزراء لمناقشة طلب إحاطة بشأن قصب السكر والبنجر

الأحد 10/مارس/2019 - 12:55 م
ماجدة بدوى
طالب أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، حضور وزراء "التموين، والمالية، والزراعة"، لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بقصب السكر، وزيادة سعر توريد محصول بنجر السكر، وذلك بعد اعتذار وزير التموين الدكتور على مصيلحى، عن عدم حضور اجتماع اللجنة اليوم.

وقال النواب إن رئيس شركة السكر ليس من أصحاب القرار، وبالتالى توصيات اللجنة لن تنفذ.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة السكر: إنه لايوجد هامش ربح لشركة السكر هذا العام، ولولا قيام وزارة التموين بشراء السكر منهم، كانت شركة السكر" قفلت من زمان".

وأوضح أن تكلفة طن السكر العام الماضى طبقًا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات 8 آلاف و825 جنيها، بما يعنى أن طن السكر بـ 65 جنيها صافى ربح، ولكن هذا العام "هتيجى علينا بخسارة"، بسبب سوء الأحوال الجوية التى أدت إلى تدنى ناتج السكر هذا العام، مؤكدا وجود فجوة بين الاستهلاك والإنتاج بسبب الزيادة السكانية، وأن استهلاك الفرد نحو 32 طن سكر فى العام، الأمر الذى يحتاج زيادة المصانع لاستيعاب الإنتاج.

ترشيحاتنا

الداخلية ترصد محاولة شخص نشر فيديو قديم عن ذيح عاطل لطالب

10 رسائل مهمة من الرئيس السيسى للمصريين خلال الندوة التثقيفية.. تعرف عليها

كم دفعت قطر للفيفا مقابل مونديال 2022.. وثائق مسربة تكشف المستور

مدرب المنتخب السابق: كلاسيكو الأرض على أطهر بقاع الأرض

قتل مهندس بالمعاش داخل مجمع مواقف دمنهور على يد مجهولين

إصابة 28 راكباً واثنين من أفراد طاقم طائرة تركية أثناء هبوطها في نيويورك

اليوم.. محاكمة المعزول محمد مرسي فى اقتحام الحدود الشرقية

ترحيب برلماني باختيار اللواء كامل الوزير لوزارة النقل

شاهد.. بكاء الحاضرين بالندوة التثقيفية تأثرا بكلمة زوجة الشهيد مصطفى الوتيدي

التشكيل المتوقع للزمالك لمواجهة جورماهيا الكيني

السيسي: يجب إنشاء صندوق لتفادي أزمة اقتصادية في 2060

وسائل إعلام إثيوبية: ضحايا الطائرة المنكوبة من 33 دولة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لـ خاتم خطوبة جينيفر لوبيز.. صور

سر بيت بناه بواب المنصورة وعين أعيان القاهرة واستخدمه علماء الحملة الفرنسية.. صور

هزمت الإعاقة وتولت منصبا قياديا.. نادية الفرماوي نموذج مشرف لكفاح المرأة.. صور

جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور

فيديو

شاهد.. والدة شهيد تروي اللحظات الأخيرة لابنها: كان مكشوف عنه الحجاب
الرئيس السيسي يصافح زوجة الشهيد مصطفى الوتيدي بعد تأثره بحديثها
بشرى للمصريين.. إطلاق قمر صناعي مصري للاتصالات العام القادم.. فيديو
شاهد.. بكاء الحاضرين بالندوة التثقيفية تأثرا بكلمة زوجة الشهيد مصطفى الوتيدي
زوجة شهيد: زوجي كان محبوبًا من الجميع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟