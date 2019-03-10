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أخبار البلد

دار الحرية تستضيف مهرجان رياضي في حب مصر بمشاركة 5 مؤسسات للرعاية الاجتماعية

الأحد 10/مارس/2019 - 12:59 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
استضافت دار الحرية للرعاية الاجتماعية والتابعة للبرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي المهرجان الرياضي، الذى نظم تحت عنوان في حب مصر بمشاركة المجتمع المدني والقيادات المجتمعية بعين شمس.

شارك فى المهرجان 5 مؤسسات للرعاية الاجتماعية وهي دار ام كلثوم، دار إنقاذ الطفولة، دار راجح لرعاية الايتام، دار مؤسسة الشباب بالإضافة لدار الحرية المستضيفة للمهرجان.

وشهد المهرجان تكريم الأبناء الفائزين، حيث تم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائز بالمركز الأول (دار الحرية للرعاية الاجتماعية) بعد فوزها على دار انقاذ الطفولة بضربات الجزاء الترجيحية.

وعلى هامش المهرجان الرياضي تم تنظيم الفقرات الفنية وعروض العرائس للاطفال المقيمين بالدار بمشاركة عدد من المتطوعين والمبادرات الاجتماعية.

دار الحرية للرعاية الاجتماعية تعد احدى دور الرعاية الاجتماعية التى قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتطويرها ضمن البرنامج القومي لحماية الاطفال بلامأوي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر في ابريل 2017 بهدف ايجاد مؤسسات رعاية اكثر امنا وامانًا للأطفال اضافة الى تقديم الدعم الوظيفى في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتعيين شباب مؤهل ويملك الخبرة الكافية للقيام بعمل خطة تأهيلية للأطفال داخل المؤسسات.
دار الحرية تستضيف مهرجان رياضي في حب مصر بمشاركة 5 مؤسسات للرعاية الاجتماعية
دار الحرية تستضيف مهرجان رياضي في حب مصر بمشاركة 5 مؤسسات للرعاية الاجتماعية
دار الحرية تستضيف مهرجان رياضي في حب مصر بمشاركة 5 مؤسسات للرعاية الاجتماعية
دار الحرية تستضيف مهرجان رياضي في حب مصر بمشاركة 5 مؤسسات للرعاية الاجتماعية
دار الحرية تستضيف مهرجان رياضي في حب مصر بمشاركة 5 مؤسسات للرعاية الاجتماعية
دار الحرية تستضيف مهرجان رياضي في حب مصر بمشاركة 5 مؤسسات للرعاية الاجتماعية
دار الحرية تستضيف مهرجان رياضي في حب مصر بمشاركة 5 مؤسسات للرعاية الاجتماعية
دار الحرية تستضيف مهرجان رياضي في حب مصر بمشاركة 5 مؤسسات للرعاية الاجتماعية

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