ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

بيان عاجل للحكومة حول أسباب إقالة مدير معهد القلب

الأحد 10/مارس/2019 - 12:55 م
صدى البلد
ماجدة بدوى
تقدم الدكتور عبد الله علي مبروك عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مطالبًا بالتحقيق في واقعة إصدار وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد قرارا بإقالة الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب.

وقال مبروك: استكمالا للقرارات الخاطئة التي تصدرها وزيرة الصحة منذ توليها المسئولية، أصدرت قرارا بإقالة مدير معهد القلب على الرغم من الإنجازات التي قدمها للمرضى المترددين على معهد القلب بشهادة وزارة الصحة.

وأوضح أن قرار إقالة الدكتور جمال شعبان على الرغم من إنجازاته يؤكد أن وزيرة الصحة تتخذ قرارات عشوائية دون دراسة، محذرا من انهيار منظومة الصحة في مصر بسبب القرارات العشوائية.

ترشيحاتنا

كم دفعت قطر للفيفا مقابل مونديال 2022.. وثائق مسربة تكشف المستور

اليوم.. محاكمة المعزول محمد مرسي فى اقتحام الحدود الشرقية

فيديو المعاملة السيئة لمرضى الكبد بالزقازيق يثير ضجة كبيرة .. والصحة تتدخل

السيسي عن أحداث محمد محمود:لم نمس مصريا واحدا..وعناصر إرهابية قتلت الناس..فيديو

تراجع سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

الطائرة التي نقلت بوتفليقة إلى جنيف تغادر الجزائر وتتجه شمالا

فأر يدمر حياة أسرة بالمنوفية.. الأم حاولت اصطياده بالسم فمات أطفالها الثلاثة

الداخلية ترصد محاولة شخص نشر فيديو قديم عن ذيح عاطل لطالب

شاهد.. بكاء الحاضرين بالندوة التثقيفية تأثرا بكلمة زوجة الشهيد مصطفى الوتيدي

أول تعليق من كامل الوزير بعد إعلان تكليفه وزيرا للنقل.. فيديو

مساعد كوبر يسخر من الجماهير عقب هزيمة الأهلي أمام فيتا كلوب

الرئيس السيسي: كل المدن الجديدة ليست من موازنة الدولة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لـ خاتم خطوبة جينيفر لوبيز.. صور

سر بيت بناه بواب المنصورة وعين أعيان القاهرة واستخدمه علماء الحملة الفرنسية.. صور

هزمت الإعاقة وتولت منصبا قياديا.. نادية الفرماوي نموذج مشرف لكفاح المرأة.. صور

جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور

فيديو

شاهد.. والدة شهيد تروي اللحظات الأخيرة لابنها: كان مكشوف عنه الحجاب
الرئيس السيسي يصافح زوجة الشهيد مصطفى الوتيدي بعد تأثره بحديثها
بشرى للمصريين.. إطلاق قمر صناعي مصري للاتصالات العام القادم.. فيديو
شاهد.. بكاء الحاضرين بالندوة التثقيفية تأثرا بكلمة زوجة الشهيد مصطفى الوتيدي
زوجة شهيد: زوجي كان محبوبًا من الجميع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟