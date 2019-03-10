بيان عاجل للحكومة حول أسباب إقالة مدير معهد القلب

تقدم الدكتور عبد الله علي مبروك عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مطالبًا بالتحقيق في واقعة إصدار وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد قرارا بإقالة الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب.



وقال مبروك: استكمالا للقرارات الخاطئة التي تصدرها وزيرة الصحة منذ توليها المسئولية، أصدرت قرارا بإقالة مدير معهد القلب على الرغم من الإنجازات التي قدمها للمرضى المترددين على معهد القلب بشهادة وزارة الصحة.



وأوضح أن قرار إقالة الدكتور جمال شعبان على الرغم من إنجازاته يؤكد أن وزيرة الصحة تتخذ قرارات عشوائية دون دراسة، محذرا من انهيار منظومة الصحة في مصر بسبب القرارات العشوائية.

