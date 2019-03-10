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أخبار البلد

إعلان تفاصيل قمة صحوة العقول .. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 08:43 م
صدى البلد
أحمد عبد القوى
عقدت الشركة المؤسسة لـ «قمة صوت مصر الدولية»، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل «قمة صوت مصر.. صحوة العقول» المزمع عقدها في 14 أبريل المقبل تحت رعاية المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة.

وقالت لمياء كامل، الرئيس التنفيذي لشركة سى سى بلاس منظمة المؤتمر، إن القمة أول تطبيق عملي لتوصيات "قمة صوت مصر 2018"، التي عقدت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وأول منتدى دولي للعلاقات العامة فى مصر، حيث أكدت على ضرورة عقد منتديات في قطاعات هامة ومؤثرة مثل التكنولوجيا، والطاقة والشمول المالي، وهي قطاعات حيوية تحفز الصورة الإيجابية للدولة.

وأكدت أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من القطاعات الجاذبة للاستثمار، وقادر على توفير حلول للمشكلات التى يعانى منها المجتمع المصري، خاصة مع تفعيل خطط التحول الرقمى والشمول المالى الذى تتبناه القيادة السياسية والحكومة، لافتة إلى أن "قمة صحوة العقول" سوف تستعرض تجارب فريدة، وإبداعية في مجال التكنولوجيا، لخدمة سائر قطاعات الدولة المختلفة بمصر وسيشارك فيها العديد من الخبراء، ورواد الأعمال.

من جانبها أضافت إنجي الصبان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة الشريكة في تنظيم هذه القمة: أن هدف القمة هو القيام بدور إيجابى فى بناء الهوية الوطنية من خلال عرض الأفكار، والمقترحات، والحلول التى تمكن قطاع الاتصالات للعب دور حيوي فى النهوض بالبلاد.

وأوضحت الصبان أن قطاع التكنولوجيا أصبح يلعب دورا رئيسيا فى كل المجالات فى ظل استراتيجية الحكومة الحالية للبناء والتنمية وذلك من خلال تعزيز دور الاقتصاد الرقمي، وتوفير بنية تكنولوجية آمنة داعمة لعمليات توسيع نطاق الحصول على كل الخدمات المالية وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة المدفوعات الإلكترونية.

بدوره قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تشغيل المنشآت المالية ( اى فانينانس ) إن مصر تشهد حالة كبرى من التحول الرقمى، لافتا إلى أن مدينة بورسعيد سوف تكون اول محافظة متكاملة ذكية خلال العام الحالى.

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