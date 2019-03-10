تفاصيل جولة محافظ الشرقية المفاجئة لقرية الطيبة بالزقازيق

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة مفاجئة لقرية "الطيبة" التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق للإطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين فى قطاعات "مياه الشرب والصرف الصحى – التعليم – الطرق – التموين" ، والتأكد من إجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة وإلغاء كافة النزلات للأسلاك بالأعمدة منعًا لحدوث ماس كهربائي يهدد حياة المواطنين .





بدأت جولة محافظ الشرقية بالمرور على مخابز القرية لمتابعة سير العمل بها، والتأكد من تقديم رغيف خبز جيد مطابق للمواصفات التموينية ، مشددًا على مديرة مديرية التموين بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة أداء مفتشي الإدارات التموينية لإحكام الرقابة والسيطرة على أصحاب المخابز لضمان وصول الدعم لمستحقيه.





وتجول المحافظ داخل شوارع القرية سيرًا على الأقدام ، حيث تلاحظ قيام أحد المواطنين بتشوين مواد بناء " رمل – زلط " داخل قطعة أرض فضاء بالمخالفة للقانون ليوجه محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة الزقازيق بإزالة الشونه فورًا وتطبيق القانون على المخالف ، كما تلاحظ وجود مغسلة للسيارات مخالفة على الفور أمر رئيس المركز بقطع المرافق عنها من مياه وكهرباء ، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات والإدارات المركزية بنطاق المحافظة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ترشيد استخدام المياه وعدم الاستخدام المفرط لها وتطبيق القانون على المخالفين.



