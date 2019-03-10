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رياضة

ليفربول يوجه رسالة دعم ومساندة للاعبي الفريق قبل مواجهة بيرنلي

الأحد 10/مارس/2019 - 01:00 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
وجه نادي ليفربول الانجليزي رسالة دعم ومساندة للاعبي الفريق قبل ساعتين من مباراة الفريق أمام نظيره بيرنلي على ملعب «أنفيلد» ضمن منافسات الأسبوع الـ30 بالبريميرليج.

ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" صوره لأنفيلد وعلق : "آنفيلد جاهز! "

ويتطلع نجم المنتخب وليفربول محمد صلاح إلى الوصول للهدف الـ50 في الدوري الإنجليزي في ظهور الـ66 أمام بيرنلي في مسابقة الدوري.

وأهدر ليفربول 8 نقاط فى آخر ست مباريات بتعادله فى أربع منها، مما سمح لمانشستر يونايتد بانتزاع الصدارة منه بفارق نقطة واحدة.
ليفربول يوجه رسالة دعم ومساندة للاعبي الفريق قبل مواجهة بيرنلي

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