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تعليم

جامعة طنطا توقع الكشف الطبي على 1370 حالة بقرية ميت حبيب بسمنود

الأحد 10/مارس/2019 - 01:21 م
صدى البلد
أحمد على
شهدت القافلة الطبية البيئية التي نظمتها جامعة طنطا إلى قرية ميت حبيب مركز سمنود بمحافظة الغربية تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة توقيع الكشف الطبي على 1370 حالة من أهالي القرية في مختلف التخصصات الطبية، وتم صرف الادوية بالمجان بواقع 60 ألف جنيه.

وجاء وذلك في إطار سلسلة القوافل التي ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لخدمة أهالي قرى ومراكز محافظة الغربية.

شارك في القافلة كليات الطب وطب الأسنان والتمريض والصيدلة والحقوق والتربية النوعية وذلك بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية ممثلة في مركز ومدينة سمنود، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الشئون الصحية، ومديرية التضامن الاجتماعي بالغربية ، وجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، ومديرية الطب البيطري، والهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث قدمت مديرية التضامن الاجتماعي مبلغ 150 جنيه لعدد 100 أسرة من قرية ميت حبيب.

كما تقدم 4 من أبناء القرية لامتحان محو الأمية شارك في القافلة الدكتور أحمد زكي منصور الأستاذ بكلية التربية، والدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء علاء الدين يوسف رئيس مجلس مدينة سمنود، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة بالجامعة، وجمع من أساتذة الجامعة من مختلف الكليات والتخصصات.

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