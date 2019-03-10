الكورة مع ملك.. أزمة سيد عبد الحفيظ ومشكلات المنتخب المصرى قبل أمم أفريقيا.. فيديو



الصدمة الثانية.. تسلم أجيرى تقريرًا من الجهاز المعاون عن سوء أرضية ملعب مواجهة النيجر، بخلاف سوء الأحوال الجوية وارتفاع نسبة الرطوبة، الأمر الذى قد يؤدى للتأثير على الحالة البدنية والفنية للاعبين.



الصدمة الثالثة.. فترة إعداد منتخب مصر استعدادا لبطولة أمم أفريقيا، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.



وتتمثل الأزمة فى طلب الجهاز الفنى للفراعنة، 19 يوما لإعداد الفريق قبل أمم أفريقيا، بينما طلب عامر حسين تقليص الفترة لتصبح 15 يوما فقط، وفقا للوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف".



ويسعى هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، لحل الأزمة وإقناع أجيرى بتقليص فترة المعسكر، حتى تتمكن لجنة المسابقات من إنهاء بعض جولات الدورى.



وأنهت حديثها عن أسبوع ريال مدريد المأساوي بعد خروج من الكأس وخسارة صراع الدوري الإسباني على يد برشلونة وخروجه من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام أياكس بنتيجة 4-1 في الإياب.

أكدت الإعلامية ملك موسي خلال حديثها ببرنامج الكورة مع ملك بصدى البلد يوتيوب، عن ترحيب مجلس إدارة نادي الزمالك بعودة محمود عبد الرازق شيكابالا وأنه قيمة كبيرة، وأنه لا توجد مشكلة في عودته للفريق الأبيض مرة أخرى.وأشارت إلي أن شيكابالا عبر عن سعادته بالعودة إلى الزمالك وقال: "الزمالك هو بيتي وتحت أمر الزمالك في أي وقت"، وشدد علي أن الدوري كمان زملكاوي وعلي دعمه الكامل للفريق ومساندته للفوز بالمباريات المقبلة.وأكملت حديثها، أن مجلس إدارة نادي الزمالك تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.وجاءت شكوى الزمالك للجنة الانضباط ضد سيد عبد الحفيظ في خطاب رسمي يؤكد أن مدير الكرة بالأهلي اعتاد على إثارة الفتنة مؤخرا من خلال تصريحاته ضد نادي الزمالك.وأشارت إلي أن هشام محمد لاعب النادي الأهلي يخضع حاليا لبرنامج تأهيلي بسبب شكوى اللاعب من آلام في باطن الركبة وهو ما دفع الجهاز الفني لتحديد برنامج خاص للاعب حتى لا تتفاقم الآلام.وأضافت أن استاد المكس بالإسكندرية أصبح ضمن قائمة الملاعب المستضيفة لمباريات كأس الأمم الأفريقية "كان 2019" التى تحتضنها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين حيث يواجه استاد بورسعيد أزمة تهدد باستضافته مباريات بطولة أمم أفريقيا وإقامة مجموعة هناك بسبب وجود "شرخ" فى أحد المدرجات الخاصة بالاستاد.ويواجه المكسيكي أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني 3 صدمات بعد عودته من إسبانيا خلال فترة راحته لمدة 4 أيام واستعداده لخوض معسكر يوم 18 مارس ببرج العرب استعدادا لمباراتي النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الأفريقية ومباراة نيجيريا الودية الدولية المحدد لها يوم 26 مارس.الصدمة الأولى.. تعرض لاعبا الأهلى صلاح محسن وعمرو السولية للإصابة، فضلًا عن احتمالية استبعادهما.