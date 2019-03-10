ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الكورة مع ملك.. أزمة سيد عبد الحفيظ ومشكلات المنتخب المصرى قبل أمم أفريقيا.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 01:21 م
صدى البلد
عدسة : على الخشاب - صلاح مهدى
أكدت الإعلامية ملك موسي خلال حديثها ببرنامج الكورة مع ملك بصدى البلد يوتيوب، عن ترحيب مجلس إدارة نادي الزمالك بعودة محمود عبد الرازق شيكابالا وأنه قيمة كبيرة، وأنه لا توجد مشكلة في عودته للفريق الأبيض مرة أخرى.

وأشارت إلي أن شيكابالا عبر عن سعادته بالعودة إلى الزمالك وقال: "الزمالك هو بيتي وتحت أمر الزمالك في أي وقت"، وشدد علي أن الدوري كمان زملكاوي وعلي دعمه الكامل للفريق ومساندته للفوز بالمباريات المقبلة.

وأكملت حديثها، أن مجلس إدارة نادي الزمالك تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.

وجاءت شكوى الزمالك للجنة الانضباط ضد سيد عبد الحفيظ في خطاب رسمي يؤكد أن مدير الكرة بالأهلي اعتاد على إثارة الفتنة مؤخرا من خلال تصريحاته ضد نادي الزمالك.

وأشارت إلي أن هشام محمد لاعب النادي الأهلي يخضع حاليا لبرنامج تأهيلي بسبب شكوى اللاعب من آلام في باطن الركبة وهو ما دفع الجهاز الفني لتحديد برنامج خاص للاعب حتى لا تتفاقم الآلام.

وأضافت أن استاد المكس بالإسكندرية أصبح ضمن قائمة الملاعب المستضيفة لمباريات كأس الأمم الأفريقية "كان 2019" التى تحتضنها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين حيث يواجه استاد بورسعيد أزمة تهدد باستضافته مباريات بطولة أمم أفريقيا وإقامة مجموعة هناك بسبب وجود "شرخ" فى أحد المدرجات الخاصة بالاستاد.

ويواجه المكسيكي أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني 3 صدمات بعد عودته من إسبانيا خلال فترة راحته لمدة 4 أيام واستعداده لخوض معسكر يوم 18 مارس ببرج العرب استعدادا لمباراتي النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الأفريقية ومباراة نيجيريا الودية الدولية المحدد لها يوم 26 مارس.

الصدمة الأولى.. تعرض لاعبا الأهلى صلاح محسن وعمرو السولية للإصابة، فضلًا عن احتمالية استبعادهما.

الصدمة الثانية.. تسلم أجيرى تقريرًا من الجهاز المعاون عن سوء أرضية ملعب مواجهة النيجر، بخلاف سوء الأحوال الجوية وارتفاع نسبة الرطوبة، الأمر الذى قد يؤدى للتأثير على الحالة البدنية والفنية للاعبين.

الصدمة الثالثة.. فترة إعداد منتخب مصر استعدادا لبطولة أمم أفريقيا، التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وتتمثل الأزمة فى طلب الجهاز الفنى للفراعنة، 19 يوما لإعداد الفريق قبل أمم أفريقيا، بينما طلب عامر حسين تقليص الفترة لتصبح 15 يوما فقط، وفقا للوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف".

ويسعى هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، لحل الأزمة وإقناع أجيرى بتقليص فترة المعسكر، حتى تتمكن لجنة المسابقات من إنهاء بعض جولات الدورى.

وأنهت حديثها عن أسبوع ريال مدريد المأساوي بعد خروج من الكأس وخسارة صراع الدوري الإسباني على يد برشلونة وخروجه من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام أياكس بنتيجة 4-1 في الإياب.

ترشيحاتنا

وسائل إعلام إثيوبية: ضحايا الطائرة المنكوبة من 33 دولة

التفاصيل الكاملة لأسعار الشقق في منطقة فيصل.. المتر يبدأ من 2000 جنيه

بعد دعوة السيسي لحضور اجتماعها.. قصة قمة السبع الكبرى التي أعادت التوازن الاقتصادي للعالم

أسرة شكري سرحان تتبرأ من فتاتي صاحبة السعادة

الكوتشي يقتل عريس الدقهلية.. تفاصيل قتل سائق توك توك على يد صديقه

الرئيس السيسي يعلق على شائعة تعيين وزير نقل متوفى منذ 10 أعوام

تطورات الحالة الصحية لـ محمد محمود

الداخلية ترصد محاولة شخص نشر فيديو قديم عن ذيح عاطل لطالب

السيسي: أنا رجل صادق وأمين وشريف.. وهقابل ربنا على كل كلمة وفعل

السيسي عن شائعة طعم 100 مليون صحة: أنا هعمل كدة في أولادي.. فيديو

مثلث الرعب بقيادة محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام بيرنلي

شاهد.. بكاء الحاضرين بالندوة التثقيفية تأثرا بكلمة زوجة الشهيد مصطفى الوتيدي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لـ خاتم خطوبة جينيفر لوبيز.. صور

سر بيت بناه بواب المنصورة وعين أعيان القاهرة واستخدمه علماء الحملة الفرنسية.. صور

هزمت الإعاقة وتولت منصبا قياديا.. نادية الفرماوي نموذج مشرف لكفاح المرأة.. صور

جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور

فيديو

مروة ناجي تقدم أغنية بمناسبة يوم الشهيد.. فيديو
شاهد.. الرئيس السيسى يكرم أسر الشهداء
أحمد جمال يقدم أغنية أخو الشهيد بمناسبة يوم الشهيد
شاهد.. قصيدة أنا ابن الشهيد خلال فعاليات الندوة التثقيفية بمناسبة يوم الشهيد
السيسي عن حادثة محطة مصر: ينفع حد ياخد استروكس ويسوق قطر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟