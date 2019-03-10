انطلاق معرض ومؤتمر مشروعات مصر بمشاركة 500 شركة.. الخميس المقبل

يفتتح محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، فعاليات معرض ومؤتمر مشروعات مصر، الذي ينطلق هذا العام بشعار "المشروعات القومية.. نهضة مصر وبناء الدولة"، وذلك يوم الخميس المقبل.



ويناقش المؤتمر، مستجدات الوضع الاقتصادي في مصر، ويلقي الضوء على أبرز ما شهدته البلاد من مشروعات قومية كبرى، خلال السنوات الخمس الماضية، واستعراض آخر تطورات المشروعات القومية فى مصر، وفرص الاستثمار بالمشروعات القائمة والجديدة، إلى جانب التسهيلات الممنوحة للمستثمرين.



ويشارك بجلسات المؤتمر، كل من الدكتورة سهر الدماطي، العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للتعمير، وجمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس سعيد أحمد رئيس مجلس الأعمال المصري القبرصي، وعددا من قيادات وزارات الإسكان والتجارة والصناعة والنقل والاستثمار والتعاون الدولي، ورؤساء والأعضاء المنتدبين في 50 شركة مصرية وعربية.



ويعقب فعاليات المؤتمر، كلمة ختامية للمهندس أحمد مجاهد رئيس الشركة العربية الألمانية للمعارض، لاستعراض حصاد فعاليات المؤتمر، وأبرز توصياته.

