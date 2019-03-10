محافظ سوهاج يستجيب لشكاوى المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعي

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، بإزالة مخالفة بناء بإحدى العقارات بمنطقة الشيخ عطي الكائنة بحي غرب سوهاج، بعد شكوى من بعض السكان تفيد بتضررهم من بناء طابق مخالف، وتبين بناء دور ثالث بدون ترخيص، وتمت إزالة المخالفة ورفع مواد البناء من الموقع.



ووجه المحافظ، بمساعدة مواطنة مقيمة بقرية الشباتية التابعة لمركز ومدينة سوهاج، بعد تداول استغاثة مع صورها على مواقع التواصل الإجتماعي، لوتبين أنها أرملة تعيش بمفردها في منزل ريفي بسيط، وتبلغ من العمر 77 عاما، ولا يوجد لديها عائل، حيث تم عمل بحث اجتماعي لها، وتقديم مساعدة عاجلة مع ربط معاش إستثنائي لها لمدة 6 أشهر، لحين صرف معاش تكافل وكرامة.



كما وجه محافظ سوهاج باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدرس باحدى مدارس مدينة جرجا، بعد تداول صور على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" لطالب تم الإعتداء عليه من قبل المدرس ببالفصل.



وكلف المحافظ حي غرب برصف الطريق وغلق غرفة التفتيش، بعد أن اشتكى مواطن من وجود حفرة بشارع متفرع من شارع الكورنيش الغربي مما يعيق حركة السيارات والمارة، وتم إستعجال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لصب خرسانات غرفة التفتيش "الحفرة"، وتم تمهيد الطريق ورصفة، ووجه حي غرب سوهاج بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإصلاح ماسورة مياه تابع لمحطة مياه سوهاج الجديدة، بعد تداول صور على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" تفيد بوجود تسريب مياة بتلك الماسورة، لافتًا الى انه تم إصلاح التسريب .



ووجه "الأنصاري" الوحدة المحلية بأخميم بإزالة الإعلانات العشوائية ببعض المناطق والحفاظ على المظهر الحضاري، حيث قامت الوحدة المحلية بحملة مكبرة لإزالة الإعلانات واللافتات المعلقة بشكل عشوائي أعلى أعمدة الإنارة والمباني بأخميم وقري "نيدة، والكولة، والحواويش".



وبحث المحافظ شكوي مواطن بقرية باجا بمركز سوهاج، يتضرر من وقف معاشه وهو 450 جنيه من الشئون الاجتماعية، وليس له مصدر دخل آخر، حيث أنه من المعاقين، ويطلب الحصول على بطاقة تموينية، ووجه المحافظ الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بمساعدة المواطن فورًا، حيث تم التواصل مع المواطن، والتنسيق مع الشئون الاجتماعية لتحويله للجنة الكومسيون الطبي لبيان مدى أحقيته في الصرف، وتم عمل بحث اجتماعي له لتقديم المساعدات اللازمة.



وكلف المحافظ بصرف مساعدة مالية للأسر المتضررة من تصدع منزل وانهيار أخر بعد تداول صور على مواقع التواصل الإجتماعي بإستغاثة سكان تلك المنزلين بقرية الطليحات بجهينة.

