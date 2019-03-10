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محافظات

ندوة حول طرق الوقاية من فيروس c لتوعية المواطنين بالغربية.. صور

الأحد 10/مارس/2019 - 01:32 م
صدى البلد
أحمد على
نظم مركز النيل للإعلام بزفتى بمحافظة الغربية، اليوم، الأحد، ندوة توعوية وتثقيفية، حول " فيروس c وطرق الوقاية"، استهدفت رفع الوعى بأهمية إجراء التحاليل الخاصة بالفيرس ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

وأكدت وسام عبداللطيف أخصائى التمريض بالثقافة الصحية بزفتى، أن فيروس سى فيروس يصيب الكبد، مما يسبب مشاكل صحية خطيرة، وفى الفترة الأخيرة استطاعت الأبحاث أن تكشف علاج لفيروس سى وحقق نجاح كبير ، وعلاجات فيروس سى هى عن طريق مضادة الفيروسات، حيث إنها تعمل على مقاومة الفيروس وطرد السموم والجراثيم من الجسم ، وفى بعض الحالات يتم علاج فيروس سى عن طريق زراعة الكبد.

وأشارت إلى أن مرضى فيروس سى هم الأكثر عرضا للإصابة بفيروس a و b، لذلك لا بد من التطعيم بعد مرحلة العلاج للوقاية من الإصابة بالفيروسات الأخرى، ضرورة عمل التحاليل الخاصة بمبادرة 100 مليون صحة للاطمئنان على صحة المواطنين.

شارك بالندوة عددا من الموظفين والعالمين بالمصالح الحكومية بمركز زفتى، وأدارها أسرة مركز النيل بزفتى، تحت إشراف رمزى الحسانين يوسف، سمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا.
ندوة حول طرق الوقاية من فيروس c لتوعية المواطنين بالغربية.. صور
ندوة حول طرق الوقاية من فيروس c لتوعية المواطنين بالغربية.. صور
ندوة حول طرق الوقاية من فيروس c لتوعية المواطنين بالغربية.. صور

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