جادو: دعوة ماكرون للرئيس السيسي لحضور قمة G7 تدارك لأخطائه

قالت الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس الحي عن محافظة فرساي بفرنسا، إن توجيه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الدعوة للرئيس السيسي لحضور لقاء قمة المجموعة السابعة الصناعية والتي تستضيفها فرنسا هذا العام، هي دلالة واضحة وتأكيد على عمق العلاقات المصرية الفرنسية.



وأضافت في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ماكرون تدارك الأخطاء التي وقع فيها عند زيارته ، وهذه محاولة جادة منه للتأكيد على ان فرنسا حليف قوي في الشرق الأوسط ومن المعروف أن لقاء قمة الدول السبع الصناعية هو حدث اقتصادي هام جدا لدول العالم أجمع وحقيقة الامر ان مصر الآن وبعد المشروعات الاقتصادية الكبرى والاستثمار الضخم تستحق أن تنافس الدول العالمية في ذلك .



وتابعت انه بالاضافة الى ردود الأفعال العالمية عن لقاء القمة الاوروبية العربية بمصر الذي عقد في شرم الشيخ كان له اثر كبير علي العديد من الدول الكبري الغربية، خاصة بعد رئاسة مصر للاتحاد الافريقي. كل هذه السبل دعمت مصر لتقف علي مستقبل الصناعة العالمية.



ولفتت إلى أن مصر وفرنسا تاريخ كبير من التعاون على كافة الأصعدة وتوجيه ماكرون الدعوة لمصر دليل قوي علي بناء جسر كبير من الثقة وتبادل المصالح المشتركة، والإشادة بدور مصر في نجاح القمة الاخيرة جعل ماكرون يسعى لاكتساب مصر كإحدى كبرى الدول التي ستحضر هذا اللقاء الهام مع الدول الاخرى.