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عبور 69 سفينة قناة السويس اليوم

الأحد 10/مارس/2019 - 01:29 م
صدى البلد
أ ش أ
عبرت قناة السويس اليوم الأحد، 69 سفينة بحمولات بلغت 3 ملايين و500 ألف طن.

وأوضحت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس أن 38 سفينة عبرت ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونين و200 ألف طن أكبرها سفينة الحاويات "سيسكو سيبينج فيرجو" التابعة لهونج كونج بحمولة بلغت 211 ألف طن، وضمت قافلة الجنوب 31 سفينة بحمولات بلغت مليونا و300 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات الألمانية "انتويرب اكسبريس" بحمولة بلغت 146 ألف طن.

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