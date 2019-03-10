أهلي 2000 يواجه وادي دجلة غدًا في بطولة منطقة القاهرة

يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ٢٠٠٠» ضيفًا على فريق وادي دجلة، غدًا الاثنين، في المباراة التي تقام بينهما ضمن الجولة ٢١ من بطولة منطقة القاهرة.



يسعى الأهلي لمواصلة نتائجه الجيدة عندنا يلتقي مع دجلة، والتي كان آخرها فوزه على فريق الغاية بأربعة أهداف مقابل هدف، كما أنه يسعى أيضًا للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم؛ من أجل الاقتراب من الفوز ببطولة المنطقة.



ويحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد ٥٣ نقطة، جمعهم من الفوز في ١٧ مباراة والتعادل في مباراتين، دون أية هزيمة، مسجلا ٧٥ هدفًا، مقابل ١٠ أهداف في شباكه، وما زالت تتبقى له مباراة مؤجلة أمام سراي القبة.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٠ بالأهلي أمين عرابي مديرًا فنيًا، ويعاونه عبد الله فاروق المدرب العام، وتامر دسوقي مدرب حراس المرمى، وعماد أنور إداري الفريق، ومحمود عبد العليم طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي العلاج الطبيعي.

