ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أهلي 2000 يواجه وادي دجلة غدًا في بطولة منطقة القاهرة

الأحد 10/مارس/2019 - 01:27 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ٢٠٠٠» ضيفًا على فريق وادي دجلة، غدًا الاثنين، في المباراة التي تقام بينهما ضمن الجولة ٢١ من بطولة منطقة القاهرة.

يسعى الأهلي لمواصلة نتائجه الجيدة عندنا يلتقي مع دجلة، والتي كان آخرها فوزه على فريق الغاية بأربعة أهداف مقابل هدف، كما أنه يسعى أيضًا للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم؛ من أجل الاقتراب من الفوز ببطولة المنطقة.

ويحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد ٥٣ نقطة، جمعهم من الفوز في ١٧ مباراة والتعادل في مباراتين، دون أية هزيمة، مسجلا ٧٥ هدفًا، مقابل ١٠ أهداف في شباكه، وما زالت تتبقى له مباراة مؤجلة أمام سراي القبة.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٠ بالأهلي أمين عرابي مديرًا فنيًا، ويعاونه عبد الله فاروق المدرب العام، وتامر دسوقي مدرب حراس المرمى، وعماد أنور إداري الفريق، ومحمود عبد العليم طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي العلاج الطبيعي.

ترشيحاتنا

مساعد كوبر يسخر من الجماهير عقب هزيمة الأهلي أمام فيتا كلوب

تراجع سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

السيسي عن أحداث محمد محمود:لم نمس مصريا واحدا..وعناصر إرهابية قتلت الناس..فيديو

عميدا أركان حرب توأمان يشاركان في العملية الشاملة سيناء 2018.. فيديو

شاهد .. زوجة وائل جسار بالإسدال في السعودية

اليوم.. محاكمة المعزول محمد مرسي فى اقتحام الحدود الشرقية

أول تعليق من كامل الوزير بعد إعلان تكليفه وزيرا للنقل.. فيديو

فيديو المعاملة السيئة لمرضى الكبد بالزقازيق يثير ضجة كبيرة .. والصحة تتدخل

الأبيض دائما يتفوق.. بشري سارة للزمالك قبل مواجهة جورماهيا بمصر

ميلانيا ترامب تستعين بدوبلير للظهور في المناسبات.. صور

الكوتشي يقتل عريس الدقهلية.. تفاصيل قتل سائق توك توك على يد صديقه

أسرة شكري سرحان تتبرأ من فتاتي صاحبة السعادة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لـ خاتم خطوبة جينيفر لوبيز.. صور

سر بيت بناه بواب المنصورة وعين أعيان القاهرة واستخدمه علماء الحملة الفرنسية.. صور

هزمت الإعاقة وتولت منصبا قياديا.. نادية الفرماوي نموذج مشرف لكفاح المرأة.. صور

جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور

فيديو

مروة ناجي تقدم أغنية بمناسبة يوم الشهيد.. فيديو
شاهد.. الرئيس السيسى يكرم أسر الشهداء
أحمد جمال يقدم أغنية أخو الشهيد بمناسبة يوم الشهيد
شاهد.. قصيدة أنا ابن الشهيد خلال فعاليات الندوة التثقيفية بمناسبة يوم الشهيد
السيسي عن حادثة محطة مصر: ينفع حد ياخد استروكس ويسوق قطر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟