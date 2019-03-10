السيسي للمصريين: هو أنا قلت معايا السمن والعسل هقدمهولكم .. فيديو

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة التكاتف مجددا لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.



وأضاف السيسي خلال كلمته: "هو أنا وعدتكم وأخلفت، هو أنا قلت معايا السمن والعسل هقدمهولكم، هاتوا كل تصريحاتي لما قلت إحنا هنبقى مع بعض في مواجهة تحديات مصر، وقلت تحديات مصر كتير، وكل مرة بكرر لتثبيت توصيف الحالة".



وتابع أن في كل لقاء مع الحكومة والوزراء بكرر كلامي، فالتكرار تثبيت توصيف للحالة، لأني أوصفلكم حالنا.



ويأتي الاحتفال بيوم الشهيد تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والذي كان يعد أحد أشهر العسكريين في النصف الثاني من القرن العشرين.