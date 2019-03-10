من كائن وفي إلى وحش مفترس.. العيب في الكلاب ولا في صحابها

ضال أو مملوك للغير.. لم تعد الكلاب هي الكائن الأليف الذي يمكن أن يقتنيه المواطنون بعد وقائع عدة هاجمت فيها الكلاب المواطنين لتصبح فزاعة تحيق بكل من يرى كلبًا في الشارع.

الأزمة لا يتحملها هذا الكائن المعروف بوفائه، لأن التغيرات على الحيوانات تجاه الإنسان قد لا تحدث إلا بفعل المربين أنفسهم، أو بسلوك البشر العدائي تجاه تلك الحيوانت.

السلوكيات الخاطئة ربما، أو الخلل في التربية، أو هوس اقتناء الهجين الشرس، حول الكلب في أعيننا من حيوان أليف وفي يحبه البشر، إلى وحش حر طليق متجول في الشوارع، يكشر عن أنيابه فجأة فيصيب المواطنين بالهلع والذعر، يهاجم الأطفال والمارة، وسواء كان كلبًا ضالًا أو متبنى، لا يختلف كثيرًا في الهجوم على الأبرياء.



في الشارع المصري، أصبحت الكلاب الضالة وحش الأطفال الذي يخيفهم عن النزول، ولم يسلم الكبار أيضًا من الذعر بسببه، ففي أرقى الأماكن يهاجمهم، محدثًا أبشع الإصابات في أجسادهم، وفي تصريح لوزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، أعلن عدد الكلاب الضالة في مصر الذي بلغ حوالي 25 مليون كلب ضال.

كانت واقعة مدينتي بمثابة صفعة في وجه المجتمع المصري لمواجهة هجمات الكلاب المتكررة، حيث طارد كلبان بوليسيان طفلًا في الثامنة من عمره، وبعد محاولة الأخير الهروب منهما، باءت بالفشل وانقض كلاهما على الصغير ممزقين جسده، لم يتركاه سوى بعد تدخل المالكة وعكفت إلى تغطية الطفل بجسدها لإبعاد الكلبين عنه، بعدما أحدث إصابات بالغة في جسدها.



وفي الرحاب، هاجم كلب أحد المارة، محدثًا إصابات خطرة نتيجة عضه ما أدى إلى إصابته بأجزاء مختلفة من جسده، وتم نقله لمستشفى بالقاهرة الجديدة، ويمثل للعلاج حاليًا.

وفي شبرا مصر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، لكلب ضال شرس يهجم على طفلة صغيرة بالكاد أكملت العام ونصف من عمرها، أثناء لعبها مع أصدقائه، وتدخل الأهالي لإنقاذ الطفلة التي نقلت إلى المشفى، وتبين إصابتها بجروح متفرقة من جسدها، وتحرر محضر بالواقعة.

لم يقتصر الأمر على مهاجمة المارة في الشوارع فحسب، ففي أحد المولات الشهيرة، قام كلب تفتيش بمهاجمة إحدى المواطنات، وقام بعضها في ذراعها بعمق حتى وصل للأعصاب مسببه لها إصابة خطرة نقلت إثرها للمشفى.

وفي القليوبية، دفعت الطفولة البريئة، محمد أحمد سالم، لمداعبة أحد الكلاب الضالة أثناء إطعام والدته للكلب، وفي هجوم غاشم، انقض الكلب على وجه الطفل، محدثا تشوهات في وجه الطفل ونُقل إلى مستشفى بنها الجامعي.

وحول إجراءات ترخيص الكلاب، طبقًا لاشتراطات الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن تحصين الكلاب والتراخيص المستخرجة للكلاب، بلغت الأعداد المحصنة خلال العام الماضي قرابة 3271 كلبًا، وتقدر الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عدد الكلاب المرخصة بـ35 ألف كلب على مستوى الجمهورية، وتتولى مديرية الطب البيطرى فى كل محافظة منح رخصة الكلاب، من خلال حلقة معدنية صغيرة تعلق فى الطوق الخاص بالكلب، وتكمن أهميتها فى إعفاء صاحب الكلب من المساءلة القانونية التى يمكن التعرض لها فى حالة اعتداء الكلب على آخرين، إضافةً إلى المطالبة بتعويض فى حالة قتل الكلب من قبل أى شخص بما فى ذلك الدوريات الشرطية، وتلك الإجراءات لا تلتزم بها أصحاب الكلاب رغم كونها شرسة.

وقال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن عام 2018 سجل 482,40 ألف حالة عقر، منها 303 آلاف من عقر الكلاب، مقارنة بـ 423 ألف حالة عام 2017 مع 32 حالة سعار فى 2018، مقارنة بـ65 حالة فى 2017.

