برلمانية تثمن توضيح السيسي العديد من الحقائق بشأن المشروعات القومية

أشادت الدكتورة إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بتوضيح الرئيس السيسي العديد من الحقائق بشأن العاصمة الإدارية الجديدة للرد على الشائعات التي يحاول البعض تصديرها خلال الفترة الأخيرة.



وأوضحت عبد الحليم فى بيان صحفى لها، أن الدولة اتبعت إستراتيجية عظيمة لتمويل المشروعات القومية بشكل لا يكلف الدولة أموالا وذلك من خلال زيادة قيمة الأرض وبيعها لمستثمرين والاستعانة بهذه الأموال لتمويل المشروعات القومية كالعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في المحافظات.



وأشارت النائبة، إلى ضرورة وجود أجهزة بالدولة المصرية لرصد هذه الشائعات والرد عليها بشكل عاجل لحماية المواطنين من الفتن المخططة لإسقاط الدولة.



جاء ذلك تعليقا على تصريحات الرئيس السيسى خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ ٣٠ بمناسبة يوم الشهيد، بحضور الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.