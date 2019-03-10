ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

12 تصريحا مثيرا لـ سلمى حايك في أحدث حواراتها: أخفيت عن زوجي تهديدات هارفي واينشتاين لي بالقتل.. إنجابي في عمر متأخر أفضل قرار.. ولم أخضع لأي عملية تجميل ..صور

الأحد 10/مارس/2019 - 10:31 م
سلمى حايك
سلمى حايك
شروق إبراهيم
- البعض شعر بالصدمة لاني تزوجت من فرانسوا هنري
- صدفة في شارع منحتني فرصة عمري في التمثيل 

لا يستطيع أحد حل لغز جمال وتألق النجمة العالمية "سلمى حايك" التي مازالت تحتفظ به حتى الآن، ومنذ ظهورها قبل 24 عاما في أول أعمالها السينمائية فيلم Desperado فهي من دائما وأبدا كانت إحدى أيقونات السينما العالمية.

وفي حوارها لمجلة town and country، كشفت حايك التي تبلغ من العمر 52 عاما عن العديد من الوقائع والأشياء الخاصة لم تتحدث عنها في وسائل الإعلام من قبل :

-عندما تزوجت من زوجي فرانسوا هنري البعض شعر بالصدمة وقال هل هذه المكسيكية في نهاية تزوجت من هذا المليردير الفرنسي، ولا اعرف لماذا تعرضت للانتقادات ولم يشعروا بالراحة تجاهي.

-زوجي شجعني لكتابة مقال في نيويورك تايمز حول محاولات ذئب هوليوود هارفى واينشتاين للتحرش بي واجباري على اقامة علاقة معه وتهديده لي بالقتل.

-شعرت بالصدمة وأنا أكتب هذا المقال وكنت أظن أنني قوية وتخطيت هذه الواقعة التي حدثت في 2002 اثناء تصوير فيلم Frida.

-زوجي غضب مني لأنني لم أخبره بتهديدات هارفى واينشتاين وأيضا اصدقائي انطونيو بانديراس و بينلوبي كروز سألوني لماذا لم تخبرينا؟

-اعيش بين لوس انجلوس و باريس وأدفع الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية

-لن أخبر أحد كيف تعرفت على زوجي لانها قصة خاصة بي ولا اريد ان تكون مبتذلة.

- انا ام جيدة لاني انجبت فالنتينا وانا في الـ 41 من عمري، وأبنتي ذكية ومرحة . 

-جمالي طبيعي ولم أخضع لاي عملية جراحية 

-في بعض الأحيان تناول المياه بشكل مكثف واحيانا لا اشرب على الاطلاق.

-دخلت عالم التمثيل بالصدفة ، في 1991 ناداني أحد العاملين في وكالة فنية في الشارع وطلب مني الذهاب معه للقيام باختبار تمثيل.

-ظللت في لوس أنجلوس 4 سنوات بدون عمل حتى ترشحت لفيلم Desperado.

-تعرضت للعنصرية كثيرا في هوليوود. 

12 تصريحا مثيرا لـ سلمى حايك في أحدث حواراتها: أخفيت عن زوجي تهديدات هارفي واينشتاين لي بالقتل.. إنجابي في عمر متأخر أفضل قرار.. ولم أخضع لأي عملية تجميل ..صور
12 تصريحا مثيرا لـ سلمى حايك في أحدث حواراتها: أخفيت عن زوجي تهديدات هارفي واينشتاين لي بالقتل.. إنجابي في عمر متأخر أفضل قرار.. ولم أخضع لأي عملية تجميل ..صور
12 تصريحا مثيرا لـ سلمى حايك في أحدث حواراتها: أخفيت عن زوجي تهديدات هارفي واينشتاين لي بالقتل.. إنجابي في عمر متأخر أفضل قرار.. ولم أخضع لأي عملية تجميل ..صور
12 تصريحا مثيرا لـ سلمى حايك في أحدث حواراتها: أخفيت عن زوجي تهديدات هارفي واينشتاين لي بالقتل.. إنجابي في عمر متأخر أفضل قرار.. ولم أخضع لأي عملية تجميل ..صور
12 تصريحا مثيرا لـ سلمى حايك في أحدث حواراتها: أخفيت عن زوجي تهديدات هارفي واينشتاين لي بالقتل.. إنجابي في عمر متأخر أفضل قرار.. ولم أخضع لأي عملية تجميل ..صور
12 تصريحا مثيرا لـ سلمى حايك في أحدث حواراتها: أخفيت عن زوجي تهديدات هارفي واينشتاين لي بالقتل.. إنجابي في عمر متأخر أفضل قرار.. ولم أخضع لأي عملية تجميل ..صور

ترشيحاتنا

الزمالك يهدر جملة أهداف أمام جورماهيا بعد مرور 75 دقيقة .. فيديو

شاهد.. صور مأساوية لحادث تحطم الطائرة الأثيوبية

نيزك يضرب الأرض غدا .. حدث مروع قد يتحول لكارثة للملايين

شاب ينتحر شنقا بسلك إنترنت داخل مسكنه بشبرا الخيمة

محمد صلاح يهدر لقبا أسطوريا في الدوري الإنجليزي

شاهد الآن .. بث مباشر مباراة الزمالك وجورماهيا في الكونفدرالية

شاهد .. السيسي يقبل يد أم شهيد ويحضن أبناءه

محمد الباز يرد على انتقاد وزيرة الصحة بعد إقالة مدير معهد القلب

تعرف على مفاجأة إيناس الدغيدي وإلهام شاهين في عيد ميلاد يسرا.. فيديو

لجنة الفتوى تحذر من فعل يبطل صلاة المأموم في جماعة

كامل الوزير يؤدي اليمين الدستورية وزيرا للنقل أمام الرئيس غدا

أول قانون لفصل الموظف العام حال تعاطيه المخدرات أمام البرلمان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

12 تصريحا مثيرا لـ سلمى حايك في أحدث حواراتها: أخفيت عن زوجي تهديدات هارفي واينشتاين لي بالقتل.. إنجابي في عمر متأخر أفضل قرار.. ولم أخضع لأي عملية تجميل ..صور

ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

شاهد .. السيسي يقبل يد أم شهيد ويحضن أبناءه

فيديو

فيديوجراف.. رسائل الرئيس السيسي في يوم الشهيد
الزمالك يهدر جملة أهداف أمام جورماهيا بعد مرور 75 دقيقة .. فيديو
أحمد موسى: السيسي كشف جزءا من أسرار ما حدث منذ يناير 2011 حتى الآن
تعرف على مفاجأة إيناس الدغيدي وإلهام شاهين في عيد ميلاد يسرا.. فيديو
إسلام شيبسي.. عازف أورج مصري عرفت أصابعه العالمية .. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟