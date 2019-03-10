12 تصريحا مثيرا لـ سلمى حايك في أحدث حواراتها: أخفيت عن زوجي تهديدات هارفي واينشتاين لي بالقتل.. إنجابي في عمر متأخر أفضل قرار.. ولم أخضع لأي عملية تجميل ..صور

- البعض شعر بالصدمة لاني تزوجت من فرانسوا هنري

- صدفة في شارع منحتني فرصة عمري في التمثيل





لا يستطيع أحد حل لغز جمال وتألق النجمة العالمية "سلمى حايك" التي مازالت تحتفظ به حتى الآن، ومنذ ظهورها قبل 24 عاما في أول أعمالها السينمائية فيلم Desperado فهي من دائما وأبدا كانت إحدى أيقونات السينما العالمية.





وفي حوارها لمجلة town and country، كشفت حايك التي تبلغ من العمر 52 عاما عن العديد من الوقائع والأشياء الخاصة لم تتحدث عنها في وسائل الإعلام من قبل :





-عندما تزوجت من زوجي فرانسوا هنري البعض شعر بالصدمة وقال هل هذه المكسيكية في نهاية تزوجت من هذا المليردير الفرنسي، ولا اعرف لماذا تعرضت للانتقادات ولم يشعروا بالراحة تجاهي.





-زوجي شجعني لكتابة مقال في نيويورك تايمز حول محاولات ذئب هوليوود هارفى واينشتاين للتحرش بي واجباري على اقامة علاقة معه وتهديده لي بالقتل.





-شعرت بالصدمة وأنا أكتب هذا المقال وكنت أظن أنني قوية وتخطيت هذه الواقعة التي حدثت في 2002 اثناء تصوير فيلم Frida.





-زوجي غضب مني لأنني لم أخبره بتهديدات هارفى واينشتاين وأ يضا اصدقائي انطونيو بانديراس و بينلوبي كروز سألوني لماذا لم تخبرينا؟





-اعيش بين لوس انجلوس و باريس وأدفع الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية .





-لن أخبر أحد كيف تعرفت على زوجي لانها قصة خاصة بي ولا اريد ان تكون مبتذلة.





- انا ام جيدة لاني انجبت فالنتينا وانا في الـ 41 من عمري، وأبنتي ذكية ومرحة .





-جمالي طبيعي ولم أخضع لاي عملية جراحية





-في بعض الأحيان تناول المياه بشكل مكثف واحيانا لا اشرب على الاطلاق.





-دخلت عالم التمثيل بالصدفة ، في 1991 ناداني أحد العاملين في وكالة فنية في الشارع وطلب مني الذهاب معه للقيام باختبار تمثيل.





-ظللت في لوس أنجلوس 4 سنوات بدون عمل حتى ترشحت لفيلم Desperado.





-تعرضت للعنصرية كثيرا في هوليوود.