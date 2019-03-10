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محافظات

محافظ بني سويف: بروتوكول لتحويل مستشفى لمركزي وتقديم خدمات صحية متكاملة.. صور

الأحد 10/مارس/2019 - 02:49 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
اعتمد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم بين مديرية الصحة وشركة أسمنت بني سويف "تيتان" لتجهيز وتشغيل مستشفى 24 سريرا بمدينة بني سويف شرق النيل، حيث وقع على البروتوكول الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والمهندس خالد بدوي الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت بني سويف التابعة لمجموعة تيتان، وفي حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ واللواء عصام العلقامي السكرتير العام واللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد وتوني عثمان مدير العلاقات العامة والمشاركة المجتمعية بمجموعة تيتان وعدد من الإعلاميين وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة شرق النيل.

وصرح المحافظ أنه "بمقتضي البروتوكول" تقوم شركة أسمنت بني سويف (تيتان) بتجهيز المستشفى من أثاث وتجهيز غرف عمليات النساء والتوليد والأطفال وحضانات وجلدية وباطنة والعناية المركزة ومعامل تحاليل وأجهزة ومستلزمات طبية ومنطومة الدفاع المدني وغيرها من المستلزمات المطلوبة لتشغيل المستشفى طبقًا للكشوف المعدة بمعرفة مديرية الصحة والمتضمنة أصناف ومواصفات التجهيزات والمعدات والمستلزمات وتركيبها، بالإضافة لمركز توعية خاص بصحة الأسرة لتقديم خدمات للأم والطفولة ومراعاة متطلبات طب الأسرة على أن يبدأ التنفيذ فور توقيع البروتوكول وخلال 3 أشهر كحد أقصى وبما يعادل مبلغ 5 ملايين جنيه كمرحلة أولى تمهيدًا لتشغيل المستشفى كـ(مستشفى مركزى ب) فيما تتولى المديرية التنسيق والإشراف على التجهيزات التي تتكفل بها الشركة مع تحمل المديرية تكلفة أعمال الترميمات وتجهيز المستشفى، وتوفير القوة البشرية المطلوبة لتشغيل المستشفى وإمداد الشركة بكل التصاريح والتراخيص السارية واللازمة لتنفيذ المشروع.

وأشار المحافظ إلى أن هذا البروتوكول يأتي ضمن الخطوات العملية في تنفيذ رؤية وخطة المحافظة التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات الحيوية خاصة في القطاع الصحي الذي يعتبر من أولويات خطتها التنموية وذلك من خلال حشد الجهود والعمل تحت مظلة واحدة وأجندة عمل موحدة ووفق برنامج زمني محدد ومرحلي، وفي إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل من خلال فريق عمل واحد وبروح التعاون والتكامل لإنجاز أسرع وأكمل، مؤكدا أن البروتوكول يعد تجسيدا على الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال المشاركة المجتمعية وخدمة المجتمع المحلي بهدف تحقيق التنمية والنهضة في مختلف القطاعات الحيوية، ومشددًا على أن المجتمع شريك أساسي في الدفع بجهود الدولة التنموية.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، إن البروتوكول هو أحد ثمار جهود المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف لدعم قطاع الصحة فهو الذي تبنى مشروع تشغيل مستشفى الـ 24 سريرا التي تم إنشاؤها عن طريق جهاز مدينة بني سويف الجديدة في 27 /7 /2002 ولم يعمل المستشفى سوى عام واحد فقط كاستقبال وتوقف عن العمل طوال تلك السنوات، مشيرا إلى أنه عندما اتضح الهدف الذي تبناه المحافظ سارعت الشركة في المساهمة في المشروع الذي سيمثل طفرة في الخدمة الصحية خاصة لأهالي منطقة شرق النيل بالإضافة إلى ميزة أخرى وهي الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة وتحويلها إلى فرص وإمكانات نوعية.
محافظ بني سويف: بروتوكول لتحويل مستشفى لمركزي وتقديم خدمات صحية متكاملة.. صور
محافظ بني سويف: بروتوكول لتحويل مستشفى لمركزي وتقديم خدمات صحية متكاملة.. صور
محافظ بني سويف: بروتوكول لتحويل مستشفى لمركزي وتقديم خدمات صحية متكاملة.. صور
محافظ بني سويف: بروتوكول لتحويل مستشفى لمركزي وتقديم خدمات صحية متكاملة.. صور

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