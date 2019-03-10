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فن

بوسي شلبي لـ يسرا في عيد ميلادها: أعظم فنانة

الأحد 10/مارس/2019 - 02:19 م
بوسي شلبي
بوسي شلبي
شروق إبراهيم
هنأت الإعلامية بوسي شلبي صديقتها النجمة يسرا بعيد ميلادها الذي يصادف اليوم الـ 10 من شهر مارس.

ونشرت بوسي صورة تجمعها بـ يسرا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلة: "الحوت الكبير والقلب الكبير كلنا بنحبك يا اطيب قلب واعظم فنانه كل سنه وانت سعيده وغاليه #يسرا".

وتحتفل أيضا بوسي شلبي بعيد ميلادها في نفس الشهر حيث يصادف الـ17 من مارس.
بوسي شلبي لـ يسرا في عيد ميلادها: أعظم فنانة

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