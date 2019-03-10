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برلمان

وزير الصناعة: نضع ضوابط لما نستورده.. ويجب التفريق بين النظام والشعب التركي

الأحد 10/مارس/2019 - 02:52 م
صدى البلد
محمود فايد
طالب النائب فوزى الشرباصى بمراجعة الاتفاقيات التجارية الموقعة مع تركيا لكن بما لا يضر مصالح مصر الاقتصادية، قائلا: "هناك عداء سافر من الدولة التركية على مصر وهو نظام معاد، ولا بد أن نراجع اتفاقيتنا التجارية معها لكن بما لا يضر بمصالحنا".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب التى ترأسها وكيل مجلس النواب النائب سليمان وهدان، والتى ناقشت طلب الإحاطة المقدم منه حول قيام وزارة التجارة والصناعة بتسجيل بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات موحدة، مما أدى إلي احتكار الاستيراد على فئة محددة من أصحاب النفوذ والعلاقات.

من جانبه قال وزير الصناعة والتجارة عمرو نصار: "خلينا نفرق بين النظام التركي والشعب التركى، نحن لدينا علاقات كويسة مع تجار ورجال اقتصاد تركيين معظمهم محترمين جدا..وحتى لا نظلمهم وهم ورقة ضغط كبيرة على النظام".

وأشار الوزير إلى أنه تمت بالفعل دراسة الاتفاقيات التجارية مع تركيا، وأننا نضع ضوابط ومعايير لما نستورده".

وأشار الوزير إلى أنه يتم مراجعة الاتفاقيات التجارية مع الصين والهند كذلك.

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