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برلمان

المالية: مؤشرات الأداء أكدت نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

الأحد 10/مارس/2019 - 02:18 م
صدى البلد
محمود فايد
قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مؤشرات الأداء أكدت نجاح الدولة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي كان أبرزها تحقيق فائض أولي ارتفع إلى ٢١ مليار جنيه، بدلا من ١٥ مليارا، فضلا على انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية إلى ٤٣.٥ مليار جنيه بدلا من ٥٠ مليار جنيه مستهدف، وذلك نتيجة تحسن وانخفاض الاستهلاك، خصوصًا على التوسع في استخدام الغاز الطبيعي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة الموجه للدكتور محمد معيط وزير المالية، المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن عدم وضوح خطة الحكومة في التعامل مع اشتراطات قرض صندوق النقد الدولى، فيما يتعلق بالسياسات النقدية وأسعار المحروقات وأطروحات الشركات.

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