ندوة عن السلامة والصحة المهنية بجامعة الفيوم.. صور

نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية جامعة الفيوم ندوة بعنوان "السلامة والصحة المهنية"، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتورة جيهان عبد الرحمن عميد كلية الهندسة، بحضور الدكتور شريف العطار وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور إسلام الهلالي عبد العزيز القائم بأعمال رئيس قسم الميكانيكا والدكتور صادق صابر مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب بالكلية.



وأكدت الدكتورة جيهان عبد الرحمن عميدة كلية الهندسة أن الحفاظ على البيئة لم يعد رفاهية أو ترفًا وإنما أصبح قضية تتوقف عليها قدرة الإنسان المصري للتمتع بحياة آمنة وصحة جيدة تتيح له أن ينتج ويبدع، وتسعى الجامعة دومًا إلى الوصول إلى بيئة عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث والإصابات والأمراض المهنية.



وعرف الدكتور إسلام هلالي خلال الندوة علم السلامة والصحة المهنية وأهميته وأهدافه من خلال حماية العاملين بالمصانع ومنشآت العمل من الحوادث المحتملة التي قد تسبب أضرارا أو تلفيات للممتلكات.



وأضاف أن هذا العلم يترسخ بعدة معايير واشتراطات يجب اتباعها للحفاظ على السلامة حيث تدخل السلامة والصحة المهنية في كل مجالات الحياة مثل استخدام معدات الوقاية والسلامة الشخصية أثناء العمل وتوفير صندوق إسعافات أولية في مواقع العمل من أجل التعامل مع الإصابات البسيطة وحفظ المواد الكيماوية والمواد القابلة للاشتعال بعيدًا عن أماكن التجمعات البشرية باعتبارها مصدر خطر على المنشآت والعاملين وتفعيل مفهوم السلامة المهنية داخل المنشآت.