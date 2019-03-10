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برلمان

وزير المالية: مصر مرت بعملية جراحية صعبة جدا لإجراء الإصلاح الاقتصادي

الأحد 10/مارس/2019 - 02:18 م
صدى البلد
محمود فايد
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة مرت بعملية جراحية صعبة جدا لإجراء الإصلاح الاقتصادي، وكان من نتائجها تحقيق نجاحات كثيرة بكافة القطاعات منذ بدء الإصلاح الاقتصادي "ومازلنا في مرحلة التعافي علشان كده المرحلة المقبلة محتاجة شغل كتير".

وأضاف معيط، في كلمة له باجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان برئاسة النائب أحمد سمير أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يخصص جزءا كبيرا من وقته هذه الفترة لإصلاح الاقتصاد الهيكلي حتي يشعر به المواطن المصري.

وردا علي حديث أحد النواب عن تساؤلات المواطنين في الدوائر عن نتائج الإصلاح الاقتصادي، قال معيط: "قول ليهم الكهرباء كانت بتقطع 12 ساعة، ومصر مكنش معاها فلوس تعالج بيه فيرس سي، ولفيت البلد منذ سنوات علشان أجمع 15 مليون دولار واتصلت بإبراهيم محلب قلت ليه مفيش فلوس". وأشار إلي أن البلد تعرضت لضغوط كثيرة بسبب أوضاع الدول الشقيقة وأبرزها ليبيا خصوصا مع عودة ما يقارب 3 ملايين مصري من هناك.

وتابع: "كان هناك كارثة بالفعل، لكن الوضع تغير، وتحولنا من التركيز علي الحفاظ علي الدولة للتنمية الآن، وتحسين مستوي معيشة المواطن، ورفع دخله وزيادة الاستثمار في الصحة والتعليم، أمال ايه اللي رجع مرسيدس، وايه اللي خلي 3 شركات منسوجات عالمية تفكر في العودة مرة أخري لمصر بعد أن خرجت من السوق، إلا أن الاقتصاد تحسن، مين اللي كان هيجيلك والكهرباء كانت بتقطع 12 ساعة".

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