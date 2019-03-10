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حوادث

النقض تخفف عقوبة ضابط شرطة فض مشاجرة حركة لازم حازم بروض الفرج لـ6 سنوات

الأحد 10/مارس/2019 - 02:21 م
صدى البلد
محمد عبدالله
قضت محكمة النقض، الأحد، بقبول الطعن المقدم من نقيب شرطة سابق بقسم روض الفرج، في اتهامه بقتل طالب وإصابة صديقه أثناء فض مشاجرة بين أهالي منطقة روض الفرج وأعضاء حركة لازم حازم، باستبدال عقوبة السجن المشدد 10 سنوات إلى 6 سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

كانت الدائرة 13 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار يوسف عثمان، قضت بالسجن المشدد 10 سنوات على ضابط ، ضابط الشرطة السابق بقسم روض الفرج وفصله نهائيًا من الخدمة، في اتهامه بقتل طالب وإصابة صديقه أثناء فض مشاجرة.

وتعود تفاصيل القضية إلى نشوب مشاجرة بين جمال صابر، مسؤول حركة «لازم حازم»، ونجليه، وإحدى عائلات منطقة روض الفرج، ونتج عنها مقتل «سعد السيد»، وحدث خلالها تراشق بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وعندما تدخلت قوات الأمن لفض المشاجرة، قام الضابط بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي، ما أسفر عن مقتل محمد حسن رفاعي، بإصابته بطلقة في الصدر فارق على إثرها الحياة، وإصابة زميله على سمير، وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.

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