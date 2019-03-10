السيسي: يا ريت كان بإيدي حاجة أعملها لكل أسرة شهيد.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، "أنا بحضر معاكم النهاردة عشان أنول الشرف وليس من أجل تكريمكم فقط وياريت بإيدي حاجة عشان أقدر أعمل حاجة لأسرة كل شهيد".



ودعا "السيسي" خلال كلمته بالندوة التثقيفية بمناسبة يوم الشهيد، اليوم الأحد، الله أن يجمعنا بالشهداء فى المقام الرفيع الذى يستحقونه نتيجة تقديم أرواحهم من أجل أن تعيش مصر بسلام.



ووجه لأمهات الشهداء وزوجاتهم حديثه قائلا: "مش هقدر أقدم لكم حاجة لأن اللي قدمتوه غالي ولا يستطيع أحد تقديم أى شيء أكثر مما فعلتم".

