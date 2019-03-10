ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

السيسي: يا ريت كان بإيدي حاجة أعملها لكل أسرة شهيد.. فيديو

الأحد 10/مارس/2019 - 02:24 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، "أنا بحضر معاكم النهاردة عشان أنول الشرف وليس من أجل تكريمكم فقط وياريت بإيدي حاجة عشان أقدر أعمل حاجة لأسرة كل شهيد".

ودعا "السيسي" خلال كلمته بالندوة التثقيفية بمناسبة يوم الشهيد، اليوم الأحد، الله أن يجمعنا بالشهداء فى المقام الرفيع الذى يستحقونه نتيجة تقديم أرواحهم من أجل أن تعيش مصر بسلام.

ووجه لأمهات الشهداء وزوجاتهم حديثه قائلا: "مش هقدر أقدم لكم حاجة لأن اللي قدمتوه غالي ولا يستطيع أحد تقديم أى شيء أكثر مما فعلتم".

ترشيحاتنا

أسرة شكري سرحان تتبرأ من فتاتي صاحبة السعادة

السيسي: المتسبب في حادثة قطار محطة مصر سيحاسب بالقانون.. فيديو

سبعينية لا تقوى على الحركة.. كيف استغل معتز مطر والدته لكسب تضامن متابعيه؟

مصور يتسبب في كارثة بحفل زفاف بالسعودية

قبل الجولة الأخيرة.. موقف مجموعة الأهلى بالكامل وفرص المارد الأحمر

تسبب كوارث.. أطعمة محظور تسخينها في الميكرويف

السيسي: أحداث محمد محمود كانت عملية شديدة الإحكام لإسقاط الدولة.. فيديو

فرج عامر عن تكليف الوزير: النقل على موعد مع رجل كفء لا يمل

الكوتشي يقتل عريس الدقهلية.. تفاصيل قتل سائق توك توك على يد صديقه

النيابة العامة تعاين مكان جريمة مقتل مهندس بمجمع مواقف دمنهور

موعد مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بالكونفيدرالية والقناة الناقلة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بالدوري الإنجليزي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صورة من موقع تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة

سعر صادم لـ خاتم خطوبة جينيفر لوبيز.. صور

سر بيت بناه بواب المنصورة وعين أعيان القاهرة واستخدمه علماء الحملة الفرنسية.. صور

هزمت الإعاقة وتولت منصبا قياديا.. نادية الفرماوي نموذج مشرف لكفاح المرأة.. صور

جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

فيديو

السيسى يكشف خطة تطوير السكة الحديد.. فيديو
الرئيس السيسي: تحقيق طفرة في مجال قطاع النقل قريبا.. فيديو
شاهد.. رد الرئيس السيسي على شائعة تدبير حادث الأزهر
الوزير: سأكتب فى مذكراتى عن الرئيس السيسي.. فيديو
أسيست محمد صلاح يمنح ليفربول هدف التعادل أمام بيرنلي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟