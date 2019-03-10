كلية التربية بالغردقة تحتفل باليوم العالمي للمرأة

احتفلت كلية التربية بالغردقة، اليوم الأحد، باليوم العالمي للمرأة، وذلك بحضور الدكتور محفوظ عبدالستار، عميد الكلية، والدكتورة رباب زمزمي، مقرر المجلس القومي للمرأة، والدكتورة رقية محمود، أستاذ اللغة العربية، ونخبة كبيرة من شعراء البحر الأحمر، بينهم محمد يوسف، وعصام المهدى، وجمال بدوى.



خلال الحفل الذي أقيم برعاية الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، تم تقديم فقرات ثقافية وشعرية عن دور المرأة فى المجتمع، وكيف تساهم المرأة فى تقدم وتنمية المجتمع.



وعلى هامش الاحتفال أقيمت حلقة نقاشية أدارها الدكتور أسامة عمارة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، حيث تم استعراض دور المرأة فى المجتمع وأهمية وجودها بجوار الرجل، وكيف تم تكريم المرأة حتى وصلت إلى ما تستحقه من مناصب قيادية.