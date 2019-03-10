ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

كلية التربية بالغردقة تحتفل باليوم العالمي للمرأة

الأحد 10/مارس/2019 - 03:03 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
احتفلت كلية التربية بالغردقة، اليوم الأحد، باليوم العالمي للمرأة، وذلك بحضور الدكتور محفوظ عبدالستار، عميد الكلية، والدكتورة رباب زمزمي، مقرر المجلس القومي للمرأة، والدكتورة رقية محمود، أستاذ اللغة العربية، ونخبة كبيرة من شعراء البحر الأحمر، بينهم محمد يوسف، وعصام المهدى، وجمال بدوى.

خلال الحفل الذي أقيم برعاية الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، تم تقديم فقرات ثقافية وشعرية عن دور المرأة فى المجتمع، وكيف تساهم المرأة فى تقدم وتنمية المجتمع.

وعلى هامش الاحتفال أقيمت حلقة نقاشية أدارها الدكتور أسامة عمارة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، حيث تم استعراض دور المرأة فى المجتمع وأهمية وجودها بجوار الرجل، وكيف تم تكريم المرأة حتى وصلت إلى ما تستحقه من مناصب قيادية.

ترشيحاتنا

على لطفى على رأس التشكيل المثالى لدورى أبطال إفريقيا

السيسي: أحداث محمد محمود كانت عملية شديدة الإحكام لإسقاط الدولة.. فيديو

سعر صادم لـ خاتم خطوبة جينيفر لوبيز.. صور

شجاعة الأبطال.. كيف تلقى كامل الوزير قرار تكليفه بمسؤولية وزارة النقل.. وبما وصفه السيسي؟

شاهد.. والدة شهيد تروي اللحظات الأخيرة لابنها: كان مكشوف عنه الحجاب

جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

رامي إمام: التعرض لصحة الزعيم عادل إمام خط أحمر

عميدا أركان حرب توأمان يشاركان في العملية الشاملة سيناء 2018.. فيديو

شهود عيان يكشفون تفاصيل جديدة لقتل مهندس بمجمع مواقف دمنهور.. صور

اليوم.. محاكمة المعزول محمد مرسي فى اقتحام الحدود الشرقية

فأر يدمر حياة أسرة بالمنوفية.. الأم حاولت اصطياده بالسم فمات أطفالها الثلاثة

موعد مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بالكونفيدرالية والقناة الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صور من موقع تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة

بوينج تفجر مفاجأة عن حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة.. مقتل جميع الركاب وعددهم 149 راكبا من 35 دولة.. أثيوبيا تكشف هوية الضحايا وجنسياتهم بينهم 6 مصريين.. وأبيي أحمد يقدم التعازي

سعر صادم لـ خاتم خطوبة جينيفر لوبيز.. صور

سر بيت بناه بواب المنصورة وعين أعيان القاهرة واستخدمه علماء الحملة الفرنسية.. صور

هزمت الإعاقة وتولت منصبا قياديا.. نادية الفرماوي نموذج مشرف لكفاح المرأة.. صور

فيديو

السيسي: ستشاهدون في 30 يونيو 2020 سكة حديد مختلفة تماماً.. فيديو
السيسي: نسعى لنقل مصر لمصاف الدول المتقدمة وتحسين جودة الحياة للشعب
كامل الوزير يوجه الشكر للقوات المسلحة والهيئة الهندسية.. فيديو
فيديوجراف.. القصة الكاملة لـ طفل السيجارة والسلاح
السيسى يكشف خطة تطوير السكة الحديد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟