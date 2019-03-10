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أخبار العالم

شاهد.. أول صورة من موقع سقوط الطائرة الإثيوبية

الأحد 10/مارس/2019 - 02:19 م
صدى البلد
دعاء أبوهشيمة
تداول ناشطون إثيوبييون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قالوا إنها الأولى من موقع سقوط الطائرة الإثيوبية المنكوبة، التي سقطت وعلى متنها 175 راكبا.

وكانت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، قد نشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، مع بعض التفاصيل المتعلقة بالحادث مرفقة بالصورة.

وأعلن المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم الأحد، سقوط طائرة تابعة للشركة، على متنها 149 راكبًا، وطاقم مكون من 8 أفراد، كانت متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وأفادت وسائل الإعلام الاثيوبية أن جميع من كانوا ع الطائرة لقوا مصرعهم ولم ينجو أحد.
شاهد.. أول صورة من موقع سقوط الطائرة الإثيوبية

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