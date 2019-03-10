أول صورة من موقع تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة

نشرت صفحة الخطوط الجوية الإثيوبية صورة لحادث تحطم طائرة الرحلة ET 302 التي سقطت اليوم الأحد، فور إقلاعها من العاصمة أديس أبابا في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.



وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية عن أسفه العميق للحادث المميت الذي وقع اليوم الأحد، بسقوط الرحلة الجوية المقررة من أديس أبابا إلى نيروبي ومقتل جميع الركاب وطاقم الطائرة.



وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، وفقا لصفحة الناقل الجوي الرسمي في إثيوبيا، عدم وجود ناجين بين الضحايا البالغ عددهم 149 شخصا من 35 دولة بالإضافة إلى 8 من أفراد الطاقم.



ويعرب عن تعاطفه العميق وتعازيه لأسر وأحباء الركاب والطاقم الذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث المأساوي.