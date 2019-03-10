العربية لحقوق الإنسان تنعى المناضل العراقي أديب الجادر

نعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى الشعب العراقي والأمة العربية والحركة الحقوقية في الوطن العربي، المناضل العراقي أديب الجادر، الذي غيبه الموت أمس "السبت"، في مدينة جنيف السويسرية.



وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم، إن الراحل واحد من أبرز الآباء المؤسسين للمنظمة العربية لحقوق الإنسان عام 1983، وعضو مجلس الأمناء ثم رئيس المنظمة، وشارك بجهود كبيرة في ترسيخ البنية المؤسساتية للمنظمة، وفي حصولها على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة في العام 1989، كما أدار مكتب المنظمة التمثيلي لدى الأمم المتحدة في جنيف.



ووصفت المنظمة "الجادر" بأنه واحدًا من أهم وأنبل دعاة الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان في العالم العربي.



وولد الجادر عام 1927، وكان من أبرز الخبراء في قطاع الطاقة في العراق، وأدار مرفق النفط في العراق في مطلع الستينيات من القرن الماضي، قبل أن يتولى وزارة النفط في منتصف الستينيات، حتى تم الإطاحة بالحكومة في انقلاب 1968، وكان من بين السجناء السياسيين لعدة سنوات، غادر بعدها العراق متنقلًا بين العواصم العربية والأوروبية.



ولم يحل انتماء "الجادر" للمعارضة العراقية عن موضوعيته في نقد النظام العراقي، والتدقيق الشديد في المعلومات التي كانت تميز الخطاب الدولي تجاه العراق، كما لم تحل معارضته للنظام العراقي من أن يناهض بكل قوة العقوبات اللاإنسانية التي فرضت على العراق طوال عقد التسعينيات، والتي كانت تأثيراتها مدمرة على حقوق الشعب العراقي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.



ورفض بإصرار مبدأ الاستقواء بالخارج، كما رفض تولي أي منصب أو مسئولية في وجود الاحتلال الأمريكي، حسب الموقع الرسمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان.