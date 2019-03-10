أهم محطات هانى رمزي مدرب منتخب مصر في ذكرى ميلاده الـ 50

يحتفل هاني رمزي المدرب العام للمنتخب الأول لكرة القدم اليوم بعيد ميلاده الـ 50 حيث يطلق عليه لقب أمير المحترفين نظرا لاحترافه في الخارج لأكثر من 15 عاما.





ويقدم موقع "صدى البلد" أهم المحطات في مسيرة هاني رمزي الاحترافية والتدريبية.





1- أول من اكتشفه الكابتن مصطفي يكن وضمه لأشبال النادي الأهلي وبعد تألقه مع أشبال النادي حصل على أول مكافأة في حياته نظير التوقيع للأهلى وكانت 10 آلاف جنيه، ثم تدرج هاني في أشبال النادي وانضم للمنتخب الوطني للناشئين حتى أصبح كابتن فريق تحت 17 سنة والذي كان يتولى تدريبه في ذلك الوقت الكابتن أحمد رفعت.





2- انضم للفريق الأول بالأهلي وعمره 18 عاما نظرا لتألقه اللافت للنظر ثم ضمه الكابتن محمود الجوهري إلى منتخب مصر الأول وكان الفريق يستعد لتصفيات كأس العالم التي نجح فيها منتخب مصر في الوصول إلى المونديال للمرة الثانية في تاريخه.





3- وانضم هاني رمزي عام 1990 إلى فريق نيوشاتل السويسري رغم صغر سنه ويطلق عليه السويسريون لقب الصخرة لما يتمتع به اللاعب من صلابة وقوة في مركز الليبرو.





4- وفي صيف 1994 انتقل هاني رمزي إلى الدوري الألماني "البوندزليجا" وتحديدًا إلى نادي فيردر بريمين أحد الأندية الكبرى في ألمانيا مقابل مليون ونصف المليون دولار لمدة ثلاث سنوات ليكون أغلى لاعب مصري بالإضافة لكونه الأول في الدوري الألماني.





5- وانتقل هاني رمزي من فيردر بريمن إلى كايزر سلاوترن بتوصية من مدرب نادي كايزرسلاوترن السابق ومدرب منتخب اليونان الحالي أوتو ريهاجل، وكان الفريق وقتها يحمل لقب بطل الدوري الألماني ورغم أن مركز اللاعب هو قلب الدفاع إلا أن هاني أحرز مع كايزر سلاوترن 8 أهداف ليصبح المدافع الهداف.





6 - في أبريل عام 2003 أصيب هاني بقطع في الرباط الصليبي جعلته خارج التشكيلة الأساسية لأكثر من عامين حتى قارب عقده مع كايزر سلاوترن على الانتهاء، مما جعله يفكر في قبول عرض نادي الوحدة الإماراتي، وتداولت الصحف العربية بعض الأخبار حول وجهة هاني رمزي القادمة حتى أشيع أنه تقدم بطلب للعودة إلى ناديه القديم الأهلي إلا أن هذا العرض قوبل بالرفض من مدرب الفريق مانويل جوزيه مبررًا رفضه بعدم حاجة الفريق إلى شراء لاعبين.





7- في 19 أكتوبر 2005 تعاقد رمزي رسميًا مع فريق ساربروكن الألماني لمدة 18 شهر ليفاجئ هاني رمزي الجميع بتوليه مهنة مدرب عام لفريق إنبى وكانت أول مباراة له مع الفريق أمام النادي الأهلي المصري في نهائي كأس السوبر المصري.





8- في بداية موسم 2008/2007 تعاقد فريق إنبى مع مدرب بترول أسيوط السابق أنور سلامة وبهذا عاد هاني رمزي إلى منصبه الأصلي كمدرب عام.





9- من سبتمبر 2008 تولى هاني رمزي منصب المدرب العام لمنتخب مصر تحت 20 سنة لكرة القدم ثم أصبح المدير الفني له موسم 2010/2009 بعد رحيل سكوب، ثم تولى منتخب مصر الأوليمبي ليقوده في أوليمبياد لندن 2012.





10- بعد رحلته مع المنتخب الأوليمبي اتجه لتدريب نادي ليرس البلجيكي موسم 2013/2012، ثم عاد بعدها للدوري المصري مرة أخرى لتدريب نادي وادي دجلة موسم 2014/2013 وفي فبراير 2014 أصبح المدير الفني لنادي دبي الإماراتي.



