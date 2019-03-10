خبير اقتصادي يشيد بتكليف كامل الوزير لوزارة النقل

أشاد السيد عدلي، الخبير الاقتصادي، بتكليف اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مسئولية وزارة النقل خلفا للمهندس هشام عرفات، وزير النقل السابق.



وقال "عدلي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن اختيار اللواء كامل الوزير لمنصب وزير النقل مكسبا كبيرا لوزارة النقل، مشيرا إلى أنه يمتلك طاقة جبارة من العمل الدؤوب لخدمة الوطن ووزارة النقل، وظهر ذلك أثناء توليه رئاسة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وأوضح أنه لديه ثقة كبيرة فى أن اللواء كامل الوزير سيكون إضافة حقيقية لوزارة النقل وسيساهم فى تطوير منظومة النقل والتى عانى من الإهمال الشديد خلال السنوات الماضية.



كان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ما تداول خلال الأيام الماضية، عن تكليف اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مسئولية وزارة النقل، نافيا أن يكون التأخير بسبب تراخي الوزير عن استلام مهام مسئوليته الجديدة.



وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة الثلاثين بمناسبة يوم الشهيد، إن التأخير في حلف اللواء كامل الوزير، لليمين بسبب إجازة مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه سيجري حلف اليمين عقب عودة انعقاد مجلس النواب وبعد الحصول على موافقته على وزير النقل الجديد.



وشدد الرئيس السيسي على أن اختياره للواء كامل الوزير وزيرا للنقل لكونه أحد أكفأ ضباط القوات المسلحة، موجهًا بتسخير جميع إمكانات القوات المسلحة والهيئة الهندسية وسلاح المركبات والمهندسين العسكريين للنهوض بمرفق السكة الحديد ومنظومة النقل في مصر.