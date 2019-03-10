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السيسي: نسعى لنقل مصر لمصاف الدول المتقدمة وتحسين جودة الحياة للشعب

الأحد 10/مارس/2019 - 02:51 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كـريـم الخـطيب
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا نسعى لنقل مصر إلي مصاف الدول المتقدمة من خلال أفضل خدمات تعليمية وصحية ومقومات البنية التحتية وخدمات حكومية متطورة وميسرة ليشعر المواطن آدميته وكرامته.

أضاف «السيسي» خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، أنه حريص علي مصلحة المواطن المصري والتي تتمثل في أمنه وسلامته ومستقبله، والجميع يعمل من أجل نهضة حقيقية.

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي وجميع ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية كبري تستهدف تحسين جودة الحياة للشعب المصري وتوفير كافة الموارد والخدمات العامة.

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