شهر العلوم يرسم مستقبل علماء مصر على مدار 6 سنوات .. مكتبات وجامعات حكومية تحتضن الباحثين بجميع المحافظات خلال مارس

أكاديمية البحث تستعرض مجهودات 5 سنوات لشهر العلوم المصري بفيلم تسجيلي

شهر العلوم المصري يشهد إطلاق شركة قومية للإعلام العلمي للمرة الأولى

الجامعات الخاصة والحكومية الراعي الأول لاحتفالات شهر العلوم المصري





أطلقت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، شهر العلوم المصري، بداية شهر مارس من كل عام ليكون 2019 هو العام السادس على التوالي، حيث بدأ منذ 2014، كفرصة لجعل العلم فى متناول الجميع، وذلك بمقر الأكاديمية، وبالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة ما بين "مؤسسات حكومية، وجامعات خاصة، وجامعات حكومية، ومكتبات عامة، ومؤسسات مجتمع مدني، وطلاب، ورواد أعمال" فى كل محافظات مصر؛ للعمل تحت مظلة واحدة.





شهد 4 مارس الماضي مؤتمر إطلاق شهر العلوم المصري الذي نظمته الأكاديمية بالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة، والمبادرات الشبابية والطلابية في كل محافظات مصر، وذلك بحضور الدكتور محمود صقر، والرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية الدكتور إيهاب عبد الرحمن، ومدير المركز الثقافي البريطاني بالقاهرة إليزابيث وايت، ورئيس برنامج بيولوجيا الأورام في مستشفى 57357 الدكتور سامح سعد، ومدير مركز علم الأحافير الفقرية بجامعة المنصورة الدكتور هشام سلام، والمنسق الوطني لبرنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي (ايراسموس) الدكتور ياسر الشايب.



يتضمن شهر العلوم إقامة مهرجاني العلوم المصري "سايفست مصر"، و"مهرجان القاهرة للعلوم"، سويا كفكرة إبداعية تم وضعها من خلال تضافر جهود أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في التعريف بأهمية وقيمة العلوم وتطبيقاته في حياتنا اليومية.





وعن فعاليات شهر العلوم أكد "صقر" ، أن كل مؤسسات الدولة تعمل على دعم البحث العلمي، وخاصة أنه لا يتبع وزارة التعليم العالي فقط ولا يتبع وزارة معينة، إنما له دور بوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الزراعة والكهرباء والطاقة وغيرها، مشيرا إلى أن كل وزارات الدولة بها بحث علمي ولا تقتصر على مجال معين.



وأضاف "صقر" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن أكاديمية البحث العلمي سعيدة اليوم باحتفالها بشهر العلوم السادس، والذي من خلاله تكون انطلاقة أول شركة قومية للإعلام العلمي للمرة الأولى في مصر، وذلك لأنه ليس هناك كيان يحمل هذه المسؤولية لإظهار جهود البحث العلمي، وذلك بالتنسيق مع المنسق الوطني لبرنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي (ايراسموس) الدكتور ياسر الشايب.



تابع: "الشهر هذا العام يشهد إعلان الدعوة للمشاركة بالالتحاق العلمية في الفنون والآداب، بحيث تنتظر الأكاديمية بحوث ومشاريع في مجال الفن والأدب، بحيث يكون هناك فرصة كبيرة لانتقال مخرجات البحث العلمي إلى المجتمع التطبيقي والصناعي، لذا يمكن أن نقول إن مصر ستتكلم علم خلال شهر مارس هذا العام، وخاصة أن الفعاليات تتضمن كل المحافظات، في كل المجالات".



أوضح أن مشاركة المجلس الثقافي البريطاني في شهر العلوم المصري في مجموعة من الفعاليات التي تقام خلال أشهر، إلى جانب مسابقة مختبر الشهرة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 150 فعالية ستقام في رحاب أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إضافة إلى عدد من الفعاليات التي تقام في جميع ربوع مصر بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.



أشار رئيس أكاديمية البحث العلمي، إلى أنه خلال شهر العلوم المصري هذا العام يتم إعلان فتح باب التقدم لمشروعات بحوث التطوير ومشروعات الابتكار، بدءًا من ٤ مارس، وذلك في محاولة لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع في كافة المجالات، حيث تعد الدعوة بمثابة نداء من أكاديمية البحث العلمي لكل علماء مصر خلال 2019.



وفي أولى فعاليات اشهر العلوم كرَّمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، العالم الدكتور مصطفي السيد ويتناول الحوار أحدث تطورات أبحاثه في علاج السرطان بالذهب وبدء إجراء تجارب سريرية لهذا النوع من العلاج، ضمن فاعليات الصالون العلمي الذي تقيمه الأكاديمية، تتوجيًا للأنشطة شهر العلوم المصري هذا العام، والذي سوف يعقد بصورة دورية.



وأقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ويستضيف الصالون شهريًا أحد كبار العلماء المصريين والعرب لمناقشة قضية علمية ملحة، كما عرضت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، منذ قليل، فيلما تسجيليا عن مجهودات شهر العلوم المصري على مدار 5 سنوات، في مارس من كل عام، خلال مؤتمر إطلاقه للعام السادس على التوالي.



تأتي من بعدها فعاليات عدة في الأكاديمية حيث يشهد الشهر 200 فعالية هذا العام، من بينها فعاليات الجامعات والتي تتضمن ورش وندوات وتبدأ الفعاليات بالجامعات بورش عمل مجانية للبحث العلمي فى جامعة الازهر، يليها جامعة جنوب الوادى وورش عمل أيام العلم، ثم الجامعة البريطانية التي تقدم دبلوماسية العلوم في التنمية المستدامة، بينما تضم جامعة الطفل بالجامعات محاضرة تعريفية للجمهور بمشروع جامعة الطفل في 30 جامعة مصرية حكومية وخاصة.





وتشهد جامعة المنصورة، يوم العلوم، بالإضافة لمكتب تايكو جامعة المنصورة الذي يقيم احتفالية مكتب التايكو، في إطار فعاليات الشهر، وكلية التربية النوعية، جامعة الاسكندرية، بينما جامعة أزهر أسيوط، تقيم مؤتمر "محشى ورق علم"، لتعود جامعة الاسكندرية بفعالية "يوم علوم الإسكندرية"، والجامعة اليابانية باحتفالية لمكتب تايكو الجامعة اليابانية.



وعلى رأس هذه فعاليات الشهر ورش متنوعة بجميع فروع مكتبات مصر العامة منها ورش عمل تبسيط العلوم بمكتبة مصر العامة في محافظة دمياط، وبرنامج إعداد القادة بالتنسيق بين الأكاديمية ومكتبات مصر العامة، ومهرجان العلوم (SciFest)مهرجان القاهرة للعلوم، وهو مهرجان لتبسيط العلوم من خلال ورش عمل علمية تستهدف الأطفال من ٤ الي 15 سنه، وذلك بمكتبة مصر العامة: فرع الزيتون، وفرع الزاوية الحمراء، ومبادرة 1001 كتاب وهي مبادرة لتنفيذ ورش عمل لمجموعة من المدارس بالتشارك بين الاكاديمية ومكتبة مصر العامة وذلك بعرض مسلسل الأزهر ومجلة العلم.