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ثقافة

مناقشة كتاب إنت وأنا وحروف الهجاء في نادي الكتاب بمكتبة مصر الجديدة غدا

الأحد 10/مارس/2019 - 05:38 م
صدى البلد
طارق موسى
قالت ايمان مهدي، مدير مكتبة مصر الجديدة، إن نادي القراءة بالمكتبة يستضيف في السادسة من مساء غدٍ الاثنين، الكاتب أشرف نصر، لمناقشة كتابه "أنتِ وأنا وحروفُ الهِجاء" الذي يحتوي على ثمانية وعشرين مقطعًا هي عدد حروف الهجاء العربية، ويتفاوت حجم المقاطع مع تفاوت أبعاد التجربة التي يشتغل عليها النص.

وأشارت "مهدي" في بيان، الأحد، إلى أن الكاتب أشرف نصر بدء حياته الأدبية والفنية مع مطلع الألفية الثالثة، وكانت المجموعة القصصية "صوت الكمان" هي مفتتح هذه الأعمال السردية التي تواصلت عبر روايتين لحقتا بهذه المجموعة، بالإضافة إلى العديد من السيناريوهات السينمائية والجوائز، والقصص التي نشرت عبر العديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية.

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