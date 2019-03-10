جامعة القاهرة تجني ثمار مشروع تطوير قصر العيني 2020.. افتتاح وحدة لحديثي الولادة بمستشفى أبو الريش في المنيرة.. ومناقشات لتطوير الياباني

*الخشت:

- موازنة الدولة والتبرعات من أهم مصادر التمويل لأبو الريش - لجنة عليا للإشراف على عملية تطوير مستشفيات أبو الريش - تطوير قسم القلب والجراحة العامة بـ55 مليون جنيه لأبو الريش الياباني





يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة غدًا، الاثنين، وحدة حديثي الولادة بمستشفى أبو الريش "المنيرة" للأطفال، وتتضمن 52 محضن رعاية مركزة مجهزة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي، منها 10 لخدمة حالات الصفراء ذات الخطورة وهي مجهزة بأحدث أجهزة العلاج الضوئى مع إمكانية تغيير الدم.





ويأتي افتتاح الوحدة، إضافة للخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات الأطفال بجامعة القاهرة وحل مشكلة نقص وحدات رعاية حديثي الولادة بمصر.





ويلتقي رئيس جامعة القاهرة بمديري مستشفى الأطفال "الياباني والمنيرة" حيث يتم استعراض خطة تطوير مستشفى الأطفال الياباني والمنيرة وفقا لخطة تطوير مستشفيات قصر العيني 2020.





وسبق هذا الافتتاح العديد من الاجتماعات حيث عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا ضم كلًا من الدكتورة هالة صلاح عميد كلية طب قصر العيني، والدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتورة رشا عمار مدير مستشفى أبو الريش "المنيرة"، والدكتورة رانيا حجازي مدير مستشفى أبو الريش "الياباني"، كما ضم الاجتماع ممثلي جمعيات أصدقاء أبو الريش، وأصدقاء قصر العيني، ومركز علاج الأورام لمناقشة سير العمل بمشروعات تطوير مستشفيات أبو الريش "الياباني"، وأبو الريش "المنيرة"، وإنشاء العيادات الخارجية بمستشفيات الأطفال.





وتتضمن مشروعات التطوير الجارية بمستشفى أبو الريش "الياباني"، تطوير قسم القلب، وأقسام الجراحة العامة، وجراحة التخصصات بتكلفة تبلغ 55 ملايين جنيه، إلى جانب توسيع مدخل المستشفى، وتطوير غرف العزل، وجراحة القلب والصدر بتكلفة ٣ مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع نظام الإطفاء وخزانات المياه بتكلفة ١١ مليون جنيه.





كما ناقش الاجتماع، أيضا ، مشروعات التطوير الجارية بمستشفى أبو الريش "المنيرة" والتي تشمل، إحلال وتجديد وحدة السكر والغدد الصماء، وتجديد غرفة حضانات بوحدة المبتسرين سعة 12 حضانة، وإحلال وتجديد وحدة الجراحة، وتجديد وحدة أمراض الدم.





وصرح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن أهم مصادر التمويل المُتاحة لمشروعات تطوير مستشفيات أبو الريش، هي موازنة الدولة والتبرعات المُقدمة، مُشيرًا إلي أن الهدف الأساسي لمشروعات تطوير مستشفيات الجامعة، هو تحسين العمل والارتقاء بمستوي التشغيل والخدمات المقدمة للمرضي، مُشيرًا إلي أن الخدمات العلاجية للمرضي وتحسينها هو الدافع لأعمال التطوير التي تتم بالمستشفيات.





وأعلن الخشت، عن تشكيل لجنة عليا للإشراف على عملية تطوير مستشفيات أبو الريش، تختص بتحديد الاحتياجات والأولويات ومصادر التمويل، ووضع بروتوكولات التعاون مع الجهات المختصة، وذلك في إطار العمل علي بناء مظلة واحدة لكل مشروعات التطوير الجارية بالمستشفيات والتبرعات المُقدمة، لتجمع كل هذه الكيانات مع احتفاظ كل كيان بذاته.





وتقرر تشكيل اللجنة برئاسة الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني، وعضوية كل من الدكتور أحمد عبد العزيز أمينًا للجنة، والدكتور حاتم عزيزي منسقًا للجنة، وممثلي الجهات المعنية، إلي جانب عضو مالي وإداري وعضو قانوني.





ويهدف مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني 2020 إلي تقديم رؤية للتطوير المؤسسي ورفع كفاءة البنية التحتية بمستشفيات قصر العيني لتحسين مستوي الخدمات التعليمية والتدريبية، إلي جانب تقديم خدمات الرعاية الصحية وخدمة المجتمع الملقاة علي عاتقه في هذا المجال.





ويهدف المحور الرئيسي لمشروع تطوير مستشفيات قصر العيني إلي تغيير نمط المستشفيات العامة، الذي أدي بمرور الزمن إلي كثير من التكرار، وهدر لموارد الدولة، وعدم الكفاءة وعدم القدرة علي تلبية متطلبات العصر الحديث من التخصصات في كل المجالات الطبية، إلي نمط المستشفيات المتخصصة بحيث يتم تقسيم المستشفيات إلي مستشفيات تخصصية رأسية مما يساعد علي خدمة عدد أكبر من المرضي بتكلفة أقل وتحسين الخدمة التعليمية والتدريبية للطلبة والكوادر الطبية من خلال خلق برامج علي أساس التخصصات.





وتهدف المرحلة الأولي من مشروع " قصر العيني 2020 " إلي تحويل المبني الرئيسي لمستشفى المنيل الجامعي إلي مجموعة مستشفيات متخصصة تتمتع بنظام حوكمة مؤسسية وتدار بكفاءة، بما يضمن الاستدامة المالية عن طريق رفع مستوي البنية التحتية وتطوير النظام المؤسسي والإداري كما يهدف إلي تحسين إدارة المخلفات وترشيد استهلاك الطاقة واستخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يساعد إلي تحويلها لمستشفيات صديقة للبيئة، إلي جانب استكمال مستشفى الطوارئ والحروق الجديد " 185 " والتي تعد أحدث المستشفيات التي دخلت منظومة العمل داخل مجمع مستشفيات قصر العيني، وهذا المشروع مبني علي مجموعة من المحاور والمبادئ الرئيسية تم إعدادها، لتضمن النجاح والاستمرارية لمشروع تطوير مستشفيات قصر العيني.





ويهدف المشروع إلي تقديم رؤية للتطوير المؤسسي ورفع كفاءة البنية التحتية بمستشفى قصر العيني لتحسين مستوي الخدمات التعليمية والتدريبية به، إلي جانب تقديم خدمات الرعاية الصحية وخدمة المجتمع الملقاة علي عاتقه في هذا المجال.





ويتكون مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني 2020 تجديد عدد من المباني، وهي مبني المستشفى الرئيسية وجميع الممرات، المختبر المركزي، ومبني التنظير، واستكمال مبني الملك فهد، ومجمع الجراحة المركزي، ومنطقة الجراحة المختلفة، ومبني العناية المركزة، ومبني علم الأورام الطبية، ومبني أمراض النساء، ومبني الأشعة، ومبني متعدد الأغراض وتأثيث المستشفى كاملًا بما في ذلك غرف تنويم المرضي والعزل والعناية المركزة والعمليات والأطباء والممرضات، بالإضافة لصالات المحاضرات وتحديث المعدات والأجهزة الطبية لتتواكب مع التطور التقني للمعدات والأجهزة الطبية العالمية وتوليد الطاقة، عن طريق الطاقة الشمسية من خلال وضع “10.895” من الألواح الشمسية في أسطح المستشفى بمساحة قدرها “19.269 م2” لتوليد “2.179” كيلووات، كما تشمل إدارة المخلفات إنتاج كهرباء أو حرارة عن طريق عمليات التخلص منها وكذلك الدراسات الفنية، والتصاميم، وتحضير وثائق المناقصات، وتحليل العروض والإشراف علي تنفيذ المشروع وإعادة هيكلة الأقسام الإدارية في المستشفى التي لها التأثير الكبير في إنجاح المشروع.